ODTÜ mezuniyeti: Atanarak gelen direnişle gider

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyeti 3 Eylül Salı günü mezun öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve ailelerin katılımıyla Devrim Stadyumu’nda yapıldı.

ODTÜ'den "geleneksel" pankart geçişi: Yaşam hakkı maden olsa, arar bulurduk

Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler korteje, kadın cinayetleri, katliam yasası, iş cinayetleri, enflasyon gibi farklı konularda hazırladıkları pankartlarıyla çıktılar.

Fotoğraf: Merkez Ankara Projesi Sosyal Medya Hesabı

Öğrenciler, Rektör Yozgatlıgil'e sırtını çevirdi

ODTÜ’de yeni rektör Ahmet Yozgatlıgil’e protesto



Yozgatlıgil mezuniyet töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıkınca yoğun şekilde ıslıklandı. Öğrenciler ve veliler rektöre sırtlarını döndü. O sırada stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi ve bu durum alkışlarla karşılandı pic.twitter.com/FNX08Mceae — Batu Bozkürk (@batubozkurk) September 3, 2024

Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet töreninde yeni rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kürsüye çıktığı sırada hem stadyumdakiler hem de öğrenciler sahneye sırtlarını çevirdi.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün görev süresi geçen ay sona ermişti. Resmi Gazetede çıkan kararla eski Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil yeni rektör olarak atanmıştı.

ODTÜ kamuoyu Yozgatlıgil’i, Kavaklık eylemlerinde öğrencilere karşı olması ve 2018 ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde öğrencilerin fotoğraflarını çekmesiyle tanıyor.

Öğrenciler, Yozgatlıgil’i sekiz dakikalık konuşması boyunca yuhaladı. Ayrıca, elektriklerin kesilmesi de dikkat çekti. Yozgatlıgil’in sahneden kaldığı süre boyunca stadyumdan ‘Yozgatlıgil ODTÜ’ye Rektör Olamaz’ ve ‘Ne İktidar Ne Rektör ODTÜ Bizimdir’ sloganları atıldı.

"Bilim, birlikte yaşayabileceğimizi göstermektir"

Törende Rektör Yozgatlıgil’den hemen sonra konuşan okul birincisi Ali Yıldız, mezunlar ve stadyumdan alkış alan konuşmasında şunları söyledi:

“Bilim, Kavaklık’taki yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Kampüsümüzü ve Ankara’yı daha da yeşertmektir. Bilim, fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Tüm dünyaya fikirlerimiz birbirinden farklı da olsa birlikte yaşayabileceğimizi göstermektir.

"Bilim, depremzede öğrencilere yurtları dar etmek değildir. Bilim, ODTÜ onur yürüyüşünde anayasamızın bizlere verdiği barışçıl gösteri hakkını kullanan öğrencilerin üzerine polisi göndermek, öğrencilerin nefes alacağı tek etkinlik olan bahar şenliklerini, soruları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek, karşılaştığı ilk kriz anında öğrencilerle diyalogu bitirmek sonra da hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmak değildir.

"ODTÜ’nün, Türkiye’nin en zeki öğrencilerinin yuvasının sesini kesmek değildir bilim. Sesimize güç olup bizlere emanet ettiğiniz geleceğe yön vermemize izin vermektir.’’

"Geçen yılın aksine baskı yok gibi, fakat bu göz boyama"

Fotoğraf: ODTÜ Medya Topluluğu

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu bir öğrenci* mezuniyet törenini bianet’e yorumladı.

Öğrenci, geçen seneki baskı ve sansürün aksine bu seneki mezuniyet sürecinin daha rahat geçtiğini ama bunun bir göz boyama olduğunu düşündüğünü belirtti ve şöyle dedi:

‘Siyasi arka planı da burada büyük bir rol oynuyor diye düşünüyorum, kendisini bir önceki kayyumdan daha iyiymiş gibi çizerek sempati kazanabileceği görüşünde olsa gerek. Ancak özellikle bugün onca “in” çağrısına ve yuhalamalara karşı inat etmesi ve inmeyi reddetmesi gerçek kişiliğini ortaya koyuyor. İlk etapta yumuşak başlı görünmeye çalışacaksa bile yakın zamanda eski kayyumdan çok daha sert bir tavır ortaya koyacağını düşünüyorum."

Öğrenci son olarak şöyle dedi:

“Ancak bugün mezuniyette de ne tavır koyarsa koysun ODTÜ’nün iktidara, sermayeye veya rektöre yedirilmeyeceğini her zaman öğrencilere ait olacağını gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz.”

"Ne iktidar ne Rektör ODTÜ bizimdir"

Törende mezunların taşıdığı pankartların yanı sıra bir diğer dikkat çeken detay ise tribünde açılan pankartlar oldu.

Öğrenciler tribünde ‘Atanarak gelen direnişle gider’, ‘Ne İktidar ne Rektör Odtü Bizimdir’ yazılı pankartları tören boyunca açtı. Stadyumdan yükselen ‘Yozgatlıgil ODTÜ’ye Rektör Olamaz’ sloganları hiç susmadı.

Ne olmuştu?

Eski kayyım rektör Verşan Kök’ün Devrim Stadyumu’nda yapılmasını yasaklaması üzerine 2022’de öğrenciler mezuniyetlerini kendi imkânlarıyla gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz sene ise Verşan Kök’ün pankart ve bayraklara ‘geniş önlemler’ getireceklerini duyurmuş ve Türkiye Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşınmasını yasaklamıştı.

*Öğrencinin adını "güvenlik" nedeniyle gizledik.

(ADÇ/EMK)