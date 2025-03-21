ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 15:55
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 17:40
3 dk Okuma

İBB OPERASYONU PROTESTOLARI

ODTÜ'lüler: "Hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik"

Polisin sert müdahalesine maruz kalan ODTÜ öğrencileri, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine rağmen açtıkları yeni hesaplardan eylem ve forum çağrılarını sürdürüyor.

Devrim Stadyumu
Devrim Stadyumu

Devrim Stadyumu
Görseli Büyüt
ODTÜ'lüler: "Hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik"
Fotoğraf: ODTÜ'lü öğrencilerin sosyal medya hesaplarından biri olan Elf Postası, X

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri iki gündür polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya.

ODTÜ öğrencileri “AKP zorbalığına teslim olmayacağız” sloganıyla, İBB'ye yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla ilk olarak 19 Mart Çarşamba günü Güvenpark’taki yürüyüşe katılmak için toplandı. 

Eskişehir-Ankara yolundan Güvenpark’a giden öğrenciler alt geçitte polis barikatı ile karşılaştı. Öğrenciler, polisin biber gazı ve plastik mermili müdahalesine rağmen Eskişehir-Ankara yolunu gece saat 01.00’a kadar trafiğe kapattı.

ODTÜ öğrencileri, Ankara’nın üç ana arterinden biri olan Eskişehir Yolu’nda, Fotoğraf: X

Öğrenci dayanışması

Polisin sert müdahalesine maruz kalan ODTÜ’lüler dün ise (20 Mart) “Faşizme karşı bir aradayız” sloganıyla okulda toplanıp, kampüsün en işlek kapılarından biri olan A1'e yürüdü. 

Yürüyüşte sık sık “Faşizme karşı omuz omuza’’, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hükümet istifa", "AKP’den hesabı gençlik soracak" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü X hesabından, “Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur,” paylaşımı yaptı.

Hacettepe ve Bilkent Üniversite’sinden gelen öğrenciler de ODTÜ kampüsüne girerek ODTÜ’lü öğrencilere katıldı. Ardından A1 kapısı önünde TOMA’larla bekleyen polis, yolu kapattı. A1 kapısında polisin biber gazı ve plastik mermi müdahalesiyle karşılaşan birçok öğrenci gazdan etkilenirken birçoğu da yaralandı. 

Polisin sert müdahalesi gece boyunca devam etti.

Polisin sert müdahalesine maruz kalan ODTÜ'lülerden biri, Fotoğraf: X

Ders Boykotu Planlaması Forumu’na çağrı

Saatlerce süren ve TOMA’nın eşlik ettiği polis müdahalesi sonucunda ODTÜ Eylem Komitesi, basın açıklaması için öğrencileri C Heykeli’ne topladı. 

Eylem Komitesi’nin tüm öğrencileri ders boykotuna çağırdığı açıklaması şöyle:

“AKP hükümetinin almış olduğu demokrasi karşıtı ve faşizmi ilerleten politikalara karşı tüm Türkiye’de başlayan direniş ODTÜ’de çok ileri menzillerde hareket etmektedir. Bugün polise ve hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik. Elbette ki bu direnişimizi ileriye taşıyacağız. 

“Eylem komitesi olarak bütün ODTÜ ve Ankara öğrencilerini ders boykotlarına davet ediyoruz. 21 Mart’ta ODTÜ öğrencilerin katılımıyla olabildiğince geniş çapta bir ‘Ders Boykotu Planlaması Forumu’ gerçekleştireceğiz. Duyuruları odtuhk. ve odtusavunulmalıdır hesapları üzerinden gerçekleştireceğiz. Forum saatinde hepimizin orada olmasını rica ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.’’

Öğrencilerin forum ve eylem çağrılarını yaptığı X (eski ismiyle Twitter) hesaplarına ise gün içinde erişim engeli getirildi. ODTÜ'lüler, açtıkları yeni hesaplardan forum ve eylem çağrılarına devam ediyor.

Öğrencilerin polis şiddetinden korunmak için kullandığı çöp konteynerleri bugün okulun çeşitli yerlerinden toplatılıyor.

(DS/TY)

Haber Yeri
İstanbul
ODTÜ İBB operasyonu İBB protestoları devrim stadyumu
Devrim Stadyumu
Devrim Stadyumu
tüm yazıları

ODTÜ'den bildiriyor.

ilgili haberler
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
20 Mart 2025
/haber/istanbulda-universitelilerden-eylem-kurtulus-sokakta-sandikta-degil-305649
Üniversite gençliğinin protestosu birçok ile yayıldı
20 Mart 2025
/haber/universite-gencliginin-protestosu-bircok-ile-yayildi-305648
Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi
20 Mart 2025
/haber/fotograflarla-odtu-ogrencilerinden-imamogluna-destek-eylemi-305644
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-nde-diploma-protestosu-305592
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Ankara ve İzmir’de 5 günlük eylem yasağı
Bugün 12:44
/haber/ankara-ve-izmirde-5-gunluk-eylem-yasagi-305675
ilgili haberler
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
20 Mart 2025
/haber/istanbulda-universitelilerden-eylem-kurtulus-sokakta-sandikta-degil-305649
Üniversite gençliğinin protestosu birçok ile yayıldı
20 Mart 2025
/haber/universite-gencliginin-protestosu-bircok-ile-yayildi-305648
Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi
20 Mart 2025
/haber/fotograflarla-odtu-ogrencilerinden-imamogluna-destek-eylemi-305644
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-nde-diploma-protestosu-305592
Sayfa Başına Git