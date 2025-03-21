ODTÜ'lüler: "Hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri iki gündür polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya.

ODTÜ öğrencileri “AKP zorbalığına teslim olmayacağız” sloganıyla, İBB'ye yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla ilk olarak 19 Mart Çarşamba günü Güvenpark’taki yürüyüşe katılmak için toplandı.

Eskişehir-Ankara yolundan Güvenpark’a giden öğrenciler alt geçitte polis barikatı ile karşılaştı. Öğrenciler, polisin biber gazı ve plastik mermili müdahalesine rağmen Eskişehir-Ankara yolunu gece saat 01.00’a kadar trafiğe kapattı.

Polisin sert müdahalesine maruz kalan ODTÜ’lüler dün ise (20 Mart) “Faşizme karşı bir aradayız” sloganıyla okulda toplanıp, kampüsün en işlek kapılarından biri olan A1'e yürüdü.

Yürüyüşte sık sık “Faşizme karşı omuz omuza’’, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hükümet istifa", "AKP’den hesabı gençlik soracak" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

Polisin yoğun ve sert müdahalesine rağmen ODTÜ öğrencileri geri adım atmadı. pic.twitter.com/xVNNsbCt2M

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü X hesabından, “Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur,” paylaşımı yaptı.

Hacettepe ve Bilkent Üniversite’sinden gelen öğrenciler de ODTÜ kampüsüne girerek ODTÜ’lü öğrencilere katıldı. Ardından A1 kapısı önünde TOMA’larla bekleyen polis, yolu kapattı. A1 kapısında polisin biber gazı ve plastik mermi müdahalesiyle karşılaşan birçok öğrenci gazdan etkilenirken birçoğu da yaralandı.

Polisin sert müdahalesi gece boyunca devam etti.

Saatlerce süren ve TOMA’nın eşlik ettiği polis müdahalesi sonucunda ODTÜ Eylem Komitesi, basın açıklaması için öğrencileri C Heykeli’ne topladı.

Eylem Komitesi’nin tüm öğrencileri ders boykotuna çağırdığı açıklaması şöyle:

“AKP hükümetinin almış olduğu demokrasi karşıtı ve faşizmi ilerleten politikalara karşı tüm Türkiye’de başlayan direniş ODTÜ’de çok ileri menzillerde hareket etmektedir. Bugün polise ve hükümetin baskıcı politikalarına karşı muhteşem bir direniş gösterdik. Elbette ki bu direnişimizi ileriye taşıyacağız.

“Eylem komitesi olarak bütün ODTÜ ve Ankara öğrencilerini ders boykotlarına davet ediyoruz. 21 Mart’ta ODTÜ öğrencilerin katılımıyla olabildiğince geniş çapta bir ‘Ders Boykotu Planlaması Forumu’ gerçekleştireceğiz. Duyuruları odtuhk. ve odtusavunulmalıdır hesapları üzerinden gerçekleştireceğiz. Forum saatinde hepimizin orada olmasını rica ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.’’