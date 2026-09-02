ODTÜ'lü öğrenciler tahliye oldu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (OTDÜ) öğrencileri tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen bahar şenliklerin ardından tutuklanan öğrenciler tahliye oldu.

Öğrenci Medyası'nın yaptığı paylaşımda, ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye edildiğini duyurdu.

ODTÜ’de Provakasyon Girişimi Sonrası Tutuklanan Öğrenciler Tahliye Oldu. ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen devrim yürüyüşü ve İlkay Akkaya konseri, faşist bir grup tarafından provoke edilmeye çalışılmıştı. Bu girişimin karşısında duran öğrenciler ise devlet destekli provokatör çevrelerce hedef gösterilmiş, hemen sonrasında da operasyonlarla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Üç aydan fazla bir sürenin ardından tutsak edilen öğrencilerin hepsi tahliye edildi.