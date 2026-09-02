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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 12:14 2 Eylül 2026 12:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 12:30 2 Eylül 2026 12:30
Okuma Okuma:  2 dakika

ODTÜ'lü öğrenciler tahliye oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 6 Mayıs’ta düzenlenen bahar şenlikleri sırasında çıkan tartışmanın ardından hedef gösterilen ve tutuklanan öğrenciler tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ODTÜ'lü öğrenciler tahliye oldu
Fotoğraf: Soyal medya (X).
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (OTDÜ) öğrencileri tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen bahar şenliklerin ardından tutuklanan öğrenciler tahliye oldu.

ODTÜ’lü öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı
ODTÜ’lü öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı
8 Mayıs 2026

Öğrenci Medyası'nın yaptığı paylaşımda, ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye edildiğini duyurdu.

ODTÜ’de Provakasyon Girişimi Sonrası Tutuklanan Öğrenciler Tahliye Oldu. ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen devrim yürüyüşü ve İlkay Akkaya konseri, faşist bir grup tarafından provoke edilmeye çalışılmıştı. Bu girişimin karşısında duran öğrenciler ise devlet destekli provokatör çevrelerce hedef gösterilmiş, hemen sonrasında da operasyonlarla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Üç aydan fazla bir sürenin ardından tutsak edilen öğrencilerin hepsi tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. yılında geleneksel “Devrim Yürüyüşü” yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında bir grup sağ görüşlü öğrenci Türk bayrağı açıp bozkurt işareti yaparak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

Provokasyonun büyümemesi için sol görüşlü öğrenciler grubun alandan ayrılmasını isterken, sağ görüşlü öğrenciler Devrim Stadyumu’nda kalmayı ve slogan atmayı sürdürdü. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturmanın “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

“Türk bayrağını hedef aldıkları” iddiasıyla hedef gösterilen sosyalist öğrenciler, 7 Mayıs’ta polis tarafından ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Altı öğrenci tutuklandı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
dava ODTÜ öğrenciler tutuklama tahliye
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