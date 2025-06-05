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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 13:01
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ODTÜ'lü öğrenciler Kürtçe Araştırmaları Topluluğu kurdu

Yeni kurulan topluluk, üniversite içinde ve dışında Kürtçeye dair atölyeler, dersler ve sanatsal etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ODTÜ'lü öğrenciler Kürtçe Araştırmaları Topluluğu kurdu
Fotoğraf: ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir grup öğrenci, Kürtçenin akademik alanda gelişmesi amacıyla “Koma Lêkolînên Kurdî ya METU” (KürtçeAraştırmaları Topluluğu - METU Kurdî) adlı topluluğu kurdu.

Yeni kurulan topluluk, üniversite içinde ve dışında Kürtçeye dair atölyeler, dersler ve sanatsal etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

"Kürtçe okumak istiyoruz"

Topluluk üyesi Eren Rojhat Emici, Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada, temel taleplerinin Kürtçenin yükseköğretimde ve akademik tartışmalarda kullanılabilmesi olduğunu söyledi.

“Yükseköğretimde de akademik alanda da Kürtçe okumak, Kürtçe çalışmak istiyoruz. Çünkü anadilde eğitim alamadığımız zaman akademik alanda tartışmalarda eksiklik yaşıyoruz” diyen Emici, anadilinde eğitim hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Etkinlikler düzenlenecek

METU Kurdî olarak yürütecekleri çalışmalara dair de bilgi veren Emici, Topluluk, Kürtçeye dair konuşma kulüpleri, dil dersleri, Kürt sanatıyla ilgili faaliyetler ve erbane ile tembur gibi enstrümanlara yönelik müzik atölyeleri düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca sanatçılarla üniversite dışında ortak etkinlikler düzenleme hedefleri de bulunuyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Eren Rojhat Emici ODTÜ metu Kürtçe
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