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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 10:44
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ODTÜ direnişinde yedinci gün: 30 gözaltı

“ODTÜ öğrencileri olarak haklı mücadelemizi bırakmayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.”

Devrim Stadyumu
KUBi Kurdî Bixwînin
Devrim Stadyumu

Devrim Stadyumu
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ODTÜ direnişinde yedinci gün: 30 gözaltı
Fotoğraf: Devrim Stadyumu

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan öğrenci protestoları sürüyor.

Ankara’daki öğrenci protestolarının merkezi hâline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dün geceyi de (26 Mart) polis ablukası altında geçirdi.

Polis, önceki gün öğrencilerle yaptığı müzakerelerin sonucuna uymayınca öğrenciler, “polis ablukasının kaldırılması” talebiyle bir araya gelerek A1 kapısına doğru yürüyüşe geçti. Öğrencilerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Melih Meriç ve Mehmet Güzelmansur da polisle müzakerede bulundu. Milletvekilleri, TOMA’ların okul çevresinden çekilmesini ve öğrencilere müdahale edilmemesini talep etti.

ODTÜ’de polis, müzakere sonucu verdiği sözleri tutmadı
ODTÜ’de polis, müzakere sonucu verdiği sözleri tutmadı
26 Mart 2025

CHP Milletvekilleri, öğrencilerin taleplerini polise iletince polis amiri, TOMA’ların Ankara Valiliği ve ODTÜ Rektörlüğü’nün ortak kararıyla okulda olduğunu belirtti. 

Polis, milletvekillerine rağmen öğrencilerin barışçıl eylemine biber gazı ve TOMA ile sert bir şekilde müdahale etti.

Öğrenciler, “Kadınlar ölürken polis neredeydi?”, “Ormanlar yanarken polis neredeydi?” sloganlarıyla polis müdahalesine tepki gösterdi. Müdahale sonucu 30 öğrenci gözaltına alındı.

“Polis, orantısız güç uyguladı”

Gözaltılar sonrası yapılan basın açıklamasında, öğrenciler şöyle dedi:

“Yapılan hukuksuzluklara karşı Türkiye’de barışçıl protesto hakkını kullanan herkesi ODTÜ’den selamlıyoruz. Bugün ODTÜ’de, direnişimizin yedinci gününde, polisin önceki gün ablukayı dağıtması sözünü tutmaması üzerine sıra arkadaşlarımız ve iki milletvekilimizle beraber barışçıl bir şekilde A1 kapısına doğru yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. 

“Bu sırada polis bize TOMA’larla, gaz bombaları ve plastik mermilerle orantısız güç uyguladı. Onlarca arkadaşımız gözaltına alındı. Haklı mücadelemizi bırakmayacağımızı ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın takipçisi olacağımızı ODTÜ öğrencileri olarak kamuoyuna bildiriyoruz.”

Gözaltına alınan öğrencilerin ifadeleri gün içinde alınacak.

Öte yandan, polis müdahalesi sırasında bir öğrenci yere yatırılarak kötü muameleye maruz kaldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, “Kanunsuz emirlerle, anayasal haklarını kullanan gençlere baskı ve işkence uygulamaktan vazgeçin. İşkence insanlık suçudur! Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine reva görülen muamele vicdanları yaralıyor. Bu gençlere yazıktır, günahtır. ODTÜ özgürdür, özgür kalacaktır,” diyerek kötü muameleye tepki gösterdi. 

Öğrenciler, akademik boykot kararlarını sürdüreceklerini belirterek “Genel grev, genel direniş” çağrısı yaptı ve eylemlerini sonlandırdı. (DS/TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB protestoları İBB operasyonu ODTÜ ekrem imamoğlu 2025 öğrenci protestoları
Devrim Stadyumu
Devrim Stadyumu
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ODTÜ'den bildiriyor.

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