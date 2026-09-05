ODTÜ'de yol nöbeti: Belediye, iş makinelerini öğrencilerin üzerine sürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisindeki Bilkent-İncek bağlantı yolu çalışmalarına karşı öğrencilerin başlattığı nöbet 4 Eylül’de de devam etti. ABB'nin 3 Eylül’de asfalt dökümüne başlaması üzerine çalışma alanına giren öğrenciler iş makinelerinin önünü keserek faaliyetleri durdurdu ve gece boyunca nöbet tuttu.

Eylemin ikinci gününde ABB’ye ait bir araç öğrencilerin üzerine doğru sürüldü. Öğrenciler alanı terk etmedi. Olayla ilgili ABB’den henüz bir açıklama yapılmadı.

ODTÜ öğrencileri projeyi “rant yolu” olarak niteliyor. Yeni yolun Ankara’nın trafik sorununu çözmek yerine özel araç kullanımını ve güzergâh üzerindeki yapılaşmayı artıracağını, ODTÜ Ormanı üzerinde yeni ekolojik baskı yaratacağını savunuyor.

Öğrenciler, 2017’de yaklaşık 400 konutluk bir proje çevresinde başlayan yapılaşmanın bugün güzergâh boyunca yaklaşık 12 bin konutluk bir büyüklüğe ulaştığını öne sürüyor.

ODTÜ Mezunları Derneği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi de projeye karşı çıkıyor. Şehir plancıları, yeni karayollarının uzun vadede özel araç kullanımını ve yeni yapılaşmayı teşvik ederek yeniden trafik ürettiğini hatırlatıyor.

ABB'nin yürüttüğü projenin resmi adı “Bilkent Şehir Hastanesi-İncek Bulvarı-Pozantı Otoyolu Bağlantı Projesi.”

ABB Meclisi'nin 13 Ekim 2025'te oybirliğiyle aldığı kararıyla, proje kapsamında yolun ODTÜ arazisinden geçen bölümü için ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında yeni bir protokol yapılması öngörüldü ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verildi.

Öğrencilerin yol çalışmalarının durdurulması ve ODTÜ Ormanı’nı etkileyen kararların üniversite bileşenleri, meslek örgütleri ve Ankara halkının katılımıyla alınması talebiyle başlattıkları nöbet sürüyor.

ODTÜ arazisinin karayolu projeleri için kullanılması ilk kez bugünkü Bilkent-İncek bağlantısıyla gündeme gelmedi.

2013: Melih Gökçek yönetimindeki ABB, Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayan yolu ODTÜ arazisinden geçirdi. Ekim 2013’te belediye ekiplerinin gece yerleşkeye girerek ağaçları kaldırması büyük protestolara yol açtı. Yol 2014’te 1071 Malazgirt Bulvarı adıyla açıldı.

2017: Bugün tartışılan Bilkent-İncek bağlantı yolu için ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında bir protokol imzalandı. Eylül 2017’de iş makinelerinin ODTÜ Ormanı’na girmesi yeniden protestolara yol açtı. Gökçek’in aynı yıl görevden ayrılmasının ardından proje tamamlanmadan kaldı.

2021-2026: Mansur Yavaş yönetimindeki ABB projeyi yeniden gündeme aldı. ABB Meclisi 2025’te ODTÜ ile yeni protokolün yapılması için belediye yönetimine oybirliğiyle yetki verdi. 3 Eylül 2026’da asfalt çalışmasına başlanması üzerine öğrenciler yeniden nöbete geçti.

Arka Plan | Orman kuran ve ormanla kurulan ODTÜ

ODTÜ'nün büyük kent-doğa kompleksinin kampüsü de içeren çok küçük bir bölümü

ODTÜ Ankara yerleşkesinin üzerinde kurulduğu 4 bin 500 hektarlık alanın yaklaşık 3 bin hektarı orman. ODTÜ arazisinin genişliği, içinde yer aldığı Çankaya ilçesinin toplam yüzölçümünün yaklaşık onda birine karşılık geliyor.Bugünkü ormanın büyük bölümü, üniversiteye 1950’lerde tahsis edilen ve erozyona uğramış Orta Anadolu bozkırının, öğrenciler ve çalışanların da katıldığı yarım yüzyıldır süren bir ağaçlandırma programıyla dönüştürülmesiyle oluştu. 1961’den bu yana milyonlarca ağaç dikildi; yaklaşık 3 bin 100 hektarlık alan 1995’te Doğal ve Arkeolojik SİT olarak ilan edildi.

Ortaya çıkan ormanlık alan yalnızca bir üniversite koruluğundan ibaret değil; Ankara’nın en büyük yeşil alanlarından ve kent içindeki önemli ekosistemlerinden biri. ODTÜ kayıtlarına göre Orman ve Eymir Gölü çevresi, 140’ı aşkın kuş türünün yanı sıra tilki, kurt, tavşan, keklik, sürüngenler ve çeşitli balık türlerine yaşam alanı sağlıyor; ODTÜ'nün büyük yeşil kütlesi, Ankara’nın güneyinde mikroklima üzerinde de etkili.

Bu doğal çevre, aynı zamanda ODTÜ’nün kuruluşundan itibaren benimsenen kampüs anlayışının bir parçası. Behruz ve Altuğ Çinici’nin 1960’larda geliştirdiği yerleşke planı, eğitim yapıları, yurtlar, sosyal alanlar, yaya yolları ve doğal peyzajıyla tek bir bütün olarak tasarlandı. Yaklaşık 4 bin 500 hektarın yalnızca 800 hektarı yapılaşmaya ayrıldı; geri kalan alan orman, bozkır, arkeolojik miras, rekreasyon ve araştırma alanları olarak korundu. Bu yapı-doğa bütünlüğü dolayısıyla ODTÜ Kampüsü Ağustos 2026’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.