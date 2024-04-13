ODTÜ bileşenleri: Şenlikten de Devrim Sahnesinden vazgeçmiyoruz

ODTÜ bileşenleri, rektörlüğün Bahar Şenliği’ni iki güne indirmesi ve Devrim Stadında sahne kurulmamasına karşı 18 Nisan günü rektörlükle görüşme ayarlamak amacıyla eylem yapacaklarını duyurdu.

“Hepinizi yanımızda olmaya davet ediyoruz”

ODTÜ bileşenleri yaptıkları açık forumda alınan kararlar doğrultusunda 75 bileşenin imzacı olduğu bir bildiri yayınladı.

Bildiri özetle şöyle:

“Bilindiği üzere rektörlük tarafından gelen bir mail ile ODTÜ Bahar Şenliğimizin iki güne indirildiği ve Devrim sahnesi olmayacağı bildirildi. UGT olarak bu karara tamamıyla karşı olmakla birlikte şenliğimizi tüm unsurları ile bir bütün olarak geri almak için ODTÜ kamuoyuna açık olan forumda bazı kararlar aldık."

"Bu kararlar doğrultusunda 18 Nisan Perşembe günü, bildirinin yayınlandığı günden beri bizimle iletişime geçmeyi reddeden rektörlük ile görüşme almak üzere Fizik bölümü önünde buluşup yürüyerek ODTÜ bileşenlerinden oluşan temsil heyetimizle hakkımız olan görüşmeyi alana kadar pes etmeyeceğiz."

"Tüm ODTÜ öğrencilerini, seslerini duyurmak ve Devrim sahnesini geri almak için mücadeleye çağırıyor, ne Geleneksel ODTÜ Bahar Şenliğinden ne de Devrim Sahnesinden vazgeçmediğimizi göstermek üzere istediğimiz görüşmeyi elde etmek için perşembe günü hepinizi yanımızda olmaya davet ediyoruz.”

(EMK)