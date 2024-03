Odeya Doktoran a Amedê xelata ‘Aştî, Dostanî û Demokrasiyê’ da Dayîkên Şemiyê

Odeya Doktoran a Amedê, têkildarî xelata "Aştî, Dostanî û Demokrasiyê" ya ku ji sala 1996an ve dide, li avahiya odeyê civîna çapemeniyê li dar xist.

Endamên Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD), Sendîkaya Kedkarên Tenduristî û Xizmetên Civakî (SES), Doktorên Diranan, Yekîtiya Odeyên Endezyar û Mîmarên Tirkan (TMMOB) û Sendîkaya Kedkarên Perwerde û Zanistê (Egîtîm Sen) beşdarî daxuyaniyê bûn. Seroka Odeya Doktoran a Amedê Elîf Turan di daxuyaniyê de axivî û diyar kir ku xelata DTOyê ya "Aştî, Dostanî û Demokrasiyê" ya îsal dane Dayikên/Mirovêb Şemiyê.

Turanê destnîşan kir ku em di serdemeke ku li herêmê polîtîkayên neaştiyane berdewam dikin re derbas dibin û got, "Bi deh hezaran kesên ku daxwaza aştiyê dikin û ji bo mafên xwe têdikoşin û hatin girtin, pêkanînên qeyûman bi tinehesibandina vîna gel dewam dikin. Çapemenî di bin zext û sansureke giran de ye, ti kes xwe di warê hiqûqî de biewle nabîne. Her weha pêkanînên antî demokratîk her ku diçe zêde dibe û didome. Mixabin em di qonaxeke serasayî ya weha de dijîn ku di dîrokê de qonexeke bi vî rengî nebûye.

Xelata Dayîkên Şemiyê

Tûranê axaftina xwe wiha berdewam kir û got Dayîkên Şemiyê bi îradeyeke mezin, tevî astengiyên keyfî û derqanûnî jî dev ji hêviyên xwe yên edaletê bernedan û aqûbeta xizmên xwe pirsin. Ji 27ê Gulana 1995an û vir ve her roja Şemiyê li Qada Galatasarayê bi awayekî aştiyane çalakiyan li dar dixin. Ji ber vê yêkê biryar hat dayîn ku wê xelata îsal bidin Dayîkên Şemiyê.

Tûranê diyar kir ku merasîma xelatdayînê dê 9ê Adarê roja Şemiyê saet di 14.00an de li Salona Konferansê ya Tahîr Elçî ya Baroya Amedê bê lidarxistin.

(AY/AS)