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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 08:52
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 08:54
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OCHA: Yardımların Gazze’ya ulaşmaması felaketle sonuçlanabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yasa dışı yerleşimcilerin 12-13 Nisan'da Batı Şeria'da toplam 17 Filistin köyüne saldırdığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
OCHA: Yardımların Gazze’ya ulaşmaması felaketle sonuçlanabilir
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının Gazze'de ölüme, yerinden edilmeye ve altyapının tahribine yol açtığı belirtilerek, yasa dışı yerleşimcilerin 12-13 Nisan'da Batı Şeria'da toplam 17 Filistin köyüne saldırdığı bildirildi.

Bu saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 45 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 20'den fazla hanenin yerinden edildiği ve saldırılarda onlarca evin de hasar gördüğü aktarıldı.

Yardım görevlilerine “düşmanca” muamele

Gazze'de yardım çalışanlarının kontrol noktalarında saatlerce bekletilme gibi birçok erişim kısıtlamaları nedeniyle "son derece düşmanca bir çalışma ortamında" görevlerini yapmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Gazze'deki bir fırının aylar sonra ilk kez çalışmasını sağlamak için 4 günlük yakıt temin ettiği bildirildi.

“Gazze’nin doğu sınırındaki binaların yüzde 90’ı yıkıldı”

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yardımların artırılması konusunda İsrailli yetkililerin taahhütlerde bulunmasına rağmen sahada "gözle görülür değişiklik" olmadığının altı çizilerek, Gazze'nin tüm bölgelerine yardım ulaştırılamaması durumunda "felaketle" karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yer aldı.

Açıklamada, BM Uydu Merkezine (UNOSAT) göre Gazze'nin doğu sınırı boyunca yer alan yaklaşık 4 bin binanın yüzde 90'ının yıkıldığı ya da hasar gördüğü aktarıldı.​​​​​​​

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13 Ekim 2023

(AS)

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