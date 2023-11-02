"Öcalan’ın yasal bütün hakları tesis edilsin"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde mutlak tecrit altında tutulan ve 31 aydır kendisinden haber alınamayan PKK Lideri Abdullah Öcalan’a dair Meclis’teki basın kapısında açıklama yaptı.

MA'daki habere göre, açıklamada, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılacağı duyuruldu.

Oluç: Dünyada böyle bir örnek yok

HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, şöyle dedi:

"Ne ailesi ne avukatları herhangi bir haber alamıyor. Bu durumun insanlık dışı bir gelişme olduğunu defalarca kaydettik. Aynı zamanda hem ulusal hukuk açısından hem de uluslararası hukuk ve anlaşmalar bakımından baktığımızda hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız."

"Dünyada böyle bir örnek yok. Tek örnek var o da İmralı hem Sayın Öcalan’a hem de yanındaki 3 kişiye yönelik mutlak tecrittir.”

Çiçek: Hukuksuzluk yasadışılık sadece Sayın Öcalan’a mahsus değil

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve HEDEP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ise, İmralı'daki uygulamaları “cumhuriyet tarihi ve insanlık tarihin görüp görebileceği en büyük yasadışlık” olarak nitelendirdi.

Çiçek, şöyle dedi:

“Bir hukukçu olarak da söylemek isterim ki bir hukuk skandalıdır, bir yasadışılıktır. Burada, yasama organının merkezinde bu açıklamayı yapıyoruz. Bu aynı zamanda yasama faaliyetlerinde bulunan bütün milletvekillerinin onur meselesidir."

"Bir rejim yasanın dışına çıkmışsa bu yasadışılığına karşı mücadeleyi seçmenlerden yasama faaliyeti için yetki olan bütün vekiller tavır geliştirmelidir. Çünkü bilmekteyiz ki kötülük sadece muhabatıyla sınırla kalmaz, ısrarla ve inatla bunu söylüyoruz. Hukuksuzluk yasadışılık sadece Sayın Öcalan’a mahsus değil. Bu iktidar 25 yıldır İmralı'da şunu deneyimledi; her hukuksuz ve her yasadışı eylemi, faaliyeti, topluma bir kanser uru gibi yayıldı.”

“Bunun neresi hukuk?”

İmralı’ya dönük “yasaklara” değinen Çiçek, şöyle devam etti:

“Bir cezaevi düşünün 2011 yılından bu yana 5 defa avukat görüşü yapılabilmiş, 2014 yılından bugüne 5 aile görüşü yapılabilmiş. 25 yıldır mahpuslar İmralı Ada Hapishanesi'nde 2 defa telefon görüşmesi hakkını kullanabilmiş. Son görüşmesi adliye binasının bodrum katında korsanca bir görüşme ve işine gelmediği için yetkililer 2.5,-3 dakika ile sınırlandırdı. Kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı görüşmeden bahsediyorum. 25 Mart 2021 tarihli görüşme."

"Bunun neresi hukuk, bunun neresi adalet? İşte o yüzden diyoruz ki hukukdışılık hukuk oldu, yasadışılık bu ülkede yasa oldu. Olağanüstülük olağan oldu. Bu rejim her birimizi sarıp sarmalamakta, her birimizin geleceği ile oynamakta. Bu ülkede emek sorunu ve sömürü varsa İmralı tecridi ile doğrudan ilgilidir. Kürt soruna dair çözümsüzlük politikalarıyla doğrudan ilgilidir.”

“Dün 1 Kasım Dünya Kobanê Günü'ydü. Ne hikmettir dün yine hukuk kumpası ile karşı karşıya kaldık. Milletvekilimiz Hüda Kaya avukatlarımızdan aldığımız bilgiye göre Kobanê Kumpas Davası ile ilişkilendirilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Kobanê bir kadın devrimidir, Kobanê bütün insanlığı esir almak isteyen ve diz çöktürmek isteyen IŞİD zulmüne karşı Kürt halkının ve Ortadoğu halklarının onur abidesidir."

"Kobanê gününde Sayın Hüda Kaya arkadaşımıza yönelik hukuk kumpası aynı zamanda bu iktidarın kininin ve nefretinin, bu topraklardaki özgürlük değerlerine yönelik düşmanlığın göstergesidir.”

“Bizler İmralı mutlak iletişimsizlik politikalarına karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi yönetenlerin ikiyüzlülüğünü, riyakarlığını yüzlerine vuracağız. Bu iktidar ve rejim, 12 Eylül rejiminin eleştirisi üzerinden iktidara geldi, her fırsatta 12 Eylül anayasasının bir darbe anayasası olduğunu söyledi."

Adalet Bakanlığı'na başvuru

"Gelinen aşamada İmralı’da darbecilerin yasası bile rafa kaldırılmıştır, Kenan Evren’in anayasası bile rafa kaldırılmıştır. Darbe anayasasının bile gerisine düşen bu iktidar, yeni anayasa tartışmalarında samimi olmalıdır ve kendi tutarsızlığını görmelidir.”

“Bir kez daha devleti ve onu yönetenleri kendi yasalarına saygı duymaya davet ediyoruz. Sayın Öcalan hukuki yasal anayasal bütün haklarının tesis edilmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi grup olarak milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sayın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına toplu bir başvuru yapacağız. Kendisi ile Kürt sorunun demokratik çözümü için görüşmek istiyoruz."

"Bu konuda kritik, tarihsel rol oynayacağını deneyimimizle biliyoruz. Bu başvuru aynı zamanda hukuka davet başvurusudur, hukuka riayet edin başvurusudur. Saat 16.00’da Grup Başkanvekillerimizin eliyle başvurularımız toplu olarak yapılacaktır."

(EMK)