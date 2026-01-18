ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:27 18 Ocak 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 11:32 18 Ocak 2026 11:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Öcalan’dan Suriye’de çözüm için ortak akıl ve diyalog çağrısı

"Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Öcalan’dan Suriye’de çözüm için ortak akıl ve diyalog çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol, dün İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“DEM Parti Basın Bürosunun duyurduğu yazılı açıklama şöyle: “17 Ocak 2026 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’de yaşanan gelişmelerdi.

Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Sayın Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

Kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi.”

