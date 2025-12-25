Öcalan’dan Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu kongresine mesaj

Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu’nun "Demokratik İslam’dan Barış ve Demokratik Topluma Doğru" başlığıyla gerçekleştirdiği, kurucu Olağan Kongresi’ne mesaj gönderen Abdullah Öcalan, İslam’ın tarihsel ve toplumsal özüne dikkat çekti.

Öcalan, mesajında İslam’ın özünde özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin bulunduğunu belirterek, kapitalist modernitenin iktidar ve talan aracı haline getirdiği resmi devlet anlayışı ile cemaatçi yapıların bu özü yitirdiğini ifade etti. Öcalan, "İslam’ı ne devletin, ne de herhangi bir grubun siyasi aracı yapmadan, toplumun tabandan örgütlenen özgür yaşamına hizmet ettirelim" dedi.

Abdullah Öcalan’ın mesajı şu şekilde:

"Mezopotamya İslam Araştırmalar Federasyonu Kongresine… İslam, özünde özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin dinidir. Kapitalist modernitenin iktidar ve talan aracı haline getirdiği resmi devlet İslam’ı ya da cemaatçi yapılar, bu özü yitirmiştir. Demokratik İslam ise, Medine Vesikası’nın ruhuna dönmektir. O sözleşme farklı inançların, halkların ve kültürlerin öz iradesiyle, baskısız bir arada yaşama sözleşmesidir.

'Demokratik İslam' vurgusu

"Bilinmelidir ki gerçek cihad, nefsimize ve zulme karşı sürekli özeleştiriyle sürdürülen mücadeledir. İslamdaki şûra anlayışı ise kolektif akıl ve demokratik karar alma anlamına gelmektedir.

İslam’ı ne devletin, ne de herhangi bir grubun siyasi aracı yapmadan, toplumun tabandan örgütlenen özgür yaşamına hizmet ettirelim. Demokratik İslam, kadın özgürlüğünü, ekolojik dengeyi ve halkların kardeşliğini merkeze alan bir uygarlık alternatifidir. Orta Doğu’nun kanayan yaralarına ancak bu demokratik yorum şifa olabilir. Bu çerçevede tartışmalarınızın başlattığımız demokratik toplum sürecine hizmet edeceğini umuyor, bitmeyen sevgi ve selamlarımla."