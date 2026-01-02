Öcalan’dan Hüseyin Aykol mesajı: Bir öncüyü kaybettik

Hüseyin Aykol’un cenaze törenine mesaj gönderen Abdullah Öcalan, “Hakikat sesi olmuş bir entelektüeli, gazeteciyi ve yeri doldurulamaz devrimci, enternasyonalist bir öncüyü kaybettik. Karanlığa karşı hakikatin sesi ve özgür basının yılmaz bayraktarı oldu” dedi.

Yaşamını yitiren Özgür Basın çalışanı gazeteci Hüseyin Aykol’un cenazesi, bulunduğu Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ne getirildi.

mralı Heyeti Üyesi Faik Özgür Erol, törende Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Aykol’a gönderdiği mesaj İmralı Heyeti Üyesi Faik Özgür Erol tarafından okundu.

Abdullah Öcalan’ın Aykol için gönderdiği mesajın tam hali şöyle:

“Hüseyin Hoca’nın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Öncelikle ailesine, özgür basına, mücadele arkadaşlarına, dost ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Son isteği benimle röportaj yapmakmış. Bu isteği benim için oldukça anlamlı ve değerlidir. Hüseyin Hoca ile 90’ların başında görüşme ve röportaj yapma şansımız olmuştu. Ani kaybı olmasaydı kendisini görmek, görüşmek ve sohbet etmek isterdim.

Hayatını devrimci mücadeleye adamış enternasyonal bir şahsiyet ve benim için çok değerli bir dost ve yoldaştı. Oldukça dürüst ve emekçi bir şahsiyetti.

Hakikat sesi olmuş bir entelektüeli, bir gazeteciyi ve yeri doldurulamaz devrimci, enternasyonalist bir öncüyü kaybettik. Mücadele hayatı boyunca sözü, kalemi ve duruşuyla her zaman yol gösteren öncü bir şahsiyet, örnek bir devrimci oldu.

Nazarımda Gurbetelli Ersöz ve Sırrı Süreyya Önder gibi eşsiz değerde bir mücadele arkadaşıydı.

Hüseyin Aykol’un yaşamı, hakikat arayışının ve toplumsal sorumluluğun somutlaşmış hâlidir. Karanlığa karşı hakikatin sesi ve özgür basının yılmaz bayraktarı oldu.

Hayatını adadığı halkların özgürlük ve eşitlik mücadelesinde bir an bile tereddüt etmeden, sarsılmaz bir inançla son nefesine kadar bayrağı yere düşürmedi ve gereklerini layıkıyla yerine getirdi.

Onun mücadelesi, idealleri ve emeği, bu toprakların vicdanında sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Bizler, geride bıraktığı idealin, düşüncenin, mücadelenin ve büyük emeğin takipçisi olacağız.

Anısını mücadelemizde saygıyla yaşatacağız. Tekrar ailesine, özgür basına, mücadele arkadaşlarına, dost ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Abdullah Öcalan İmralı.”

Hüseyin Aykol son yolculuğuna uğurlandı: Yolun yolumuzdur, Rêya te rêya me ye*…”

