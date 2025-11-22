ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2025 13:53
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2025 14:04
2 dk Okuma

Öcalan: Uluslararası kurumların kararları ivedilikle yerine getirilmeli

Almanya'daki uluslararası konferansa mesaj gönderen Abdullah Öcalan, “Kalıcı barış ve gerçek çözüm için, hukukun yeniden inşa edilmesi ve demokratik siyasetin kurumsallaştırılması, vazgeçilmez bir gerekliliktir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öcalan: Uluslararası kurumların kararları ivedilikle yerine getirilmeli

Feshedilen PKK lideri Abdullah Öcalan, Almanya'nın Bonn kentinde Barış Araştırma Derneği tarafından düzenlenen "Birlikte Yaşamı Şekillendirmek: Türkiye’de Çözüm Süreci ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı uluslararası konferansa mesaj gönderdi.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin tartışıldığı konferans akademisyenler, siyasetçiler, araştırmacılar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile başladı.

"Barış sadece Kürtler için değil"

Abdullah Öcalan, konferansa gönderdiği mesaj şu şekilde:

"Barışın sürekli emek ve kararlılık isteyen toplumsal bir inşa süreci olduğuna inanan herkesin buluştuğu bu anlamlı toplantıyı içtenlikle selamlıyorum. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürüten QAD’ın, özellikle Kürt meselesi bağlamında barışın sağlanması ve korunmasına yönelik çabaları büyük bir önem taşıyor. Barış, sadece Kürtler için değil, bölgedeki tüm halklar için umut verici ve değerlidir. Bu çabalar, halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendiren; onurlu bir birlikte yaşamı ve barışın toplumsal zeminini besleyen önemli bir katkı niteliğindedir.

"Pozitif bir dönüşüm mümkün"

"Bu tür çalışmalar, farklı kimliklerin, farklı acıların ve farklı gelecek hayallerinin ortak bir barış ufkunda buluşabileceği sağlıklı zeminler yaratabilmelidir. Barış, aynı zamanda adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve karşılıklı saygının kurumsallaştığı bir toplumsal uzlaşı halidir. Bugün bulunduğumuz tarihsel eşik, Türkiye’nin, Ortadoğu’nun ve Kürt toplumunun kaderini etkileyecek niteliktedir. İçinden geçtiğimiz dönem, negatif devrim sürecinden pozitif bir dönüşüm evresine geçişin mümkün olduğu; çatışmanın, dışlanmanın ve hukuksuzluğun aşılabileceği bir fırsat sunmaktadır. Bu geçiş yalnızca politik bir tercih değil, aynı zamanda tarihsel ve evrensel gerçekliklerin zorunlu kıldığı bir yönelimdir.

Kalıcı barış, gerçek çözüm

"Kalıcı barış ve gerçek çözüm için, hukukun yeniden inşa edilmesi ve demokratik siyasetin kurumsallaştırılması, vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu açıdan keyfi uygulamalara son verilmesi, evrensel hukuk ilkelerinin ve uluslararası kurumların kararlarının ivedilikle yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konferansın, barışın imkânlarını çoğaltan, çözüm yollarını derinleştiren ve halkların ortak geleceğine dair yeni kapılar aralayan bir adım olmasını diliyorum."

(AB)

Abdullah Öcalan mektup barış ve demokratik toplum süreci
