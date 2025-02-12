Öcalan tarafından "herkes için bir değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılacak"

PKK Yürütme Komitesi, İmralı Özel Tip Cezaevi'nde kontrollü birkaç görüşme dışında 2015'ten bu yana tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, 16 Şubat 1999'da uluslararası bir operasyonla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesinin 26. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda Öcalan’ın yapması beklenen çağrıya dikkat çekti.

"Tarihi bir çıkış"

Fırat Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamaya göre, "İmralı işkence, tecrit ve soykırım sisteminin artık yürütülemez hale geldiği[ni]” vurgulayan Komite, "Çok açık ki, 26’ncı yıldönümü, karanlıklar aşılarak, özgürlüklerin önünü açacak tarihi bir aydınlığa gebedir. Umut ediyor ve de inanıyoruz ki, böyle tarihi bir çıkış yapılacak ve herkesi içine alan bir demokratik dönüşüm süreci gelişecektir.” dedi.

"Tecrit sürdürülemiyor"

PKK açıklamasına göre, "26 yıllık büyük mücadelenin ve Ortadoğu’da yaşanan üçüncü dünya savaşının birleşik etkisiyle artık uluslararası komplo saldırısı ve İmralı tecrit, işkence ve soykırım sistemi [...] artık aşılıyor; söz konusu sistemi hiç kimse sahiplenemiyor ve sahipleri bile yükünü taşıyıp sürdüremiyor. 26’ncı yıl dönümünde başta Kürdistan ve Türkiye ortamı olmak üzere dünyadaki herkes, Önder Apo’dan yeni bir çıkış, yeni bir başlangıç bekliyor."

"Bir değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılacak"

"Çok ciddi bir karşıtlık ve darbesel bir müdahale olmazsa" Öcalan tarafından "yeni bir süreç, herkes için bir değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılaca[ğı]" ifade edilen açıklamada "PKK ve Kürtler değişecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye ortamı değişecek, Ortadoğu ve tüm dünya değişecektir." denildikten sonra "Devlete" ve "Türkiye toplumuna" seslenildi.

"Kürtler devleti yıkmayacak"

"Devlet korkmasın; [...] Kürtler devleti yıkmayacak, demokrasiye duyarlı ve açık temelde yeniden yapılandıracaktır. Türkiye toplumu korkmasın [...] Kürtler Türkiye’yi bölmeyecek, Kürt özgürlüğü temelinde Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışacaktır. [...] Kürtlerin özgürlük ve demokrasi çabaları, Ortadoğu ve dünyada hiç kimseye karşı olmayacak; herkesin demokratik yararını esas alacaktır.

Öcalan'ın açıklamasıyla "[...] yeni bir süreç başlayaca[ğı]"nı ileri süren açıklamada "Kuşkusuz her şey[in] bir açıklama ile gerçekleşmeyece[ği]" ve "her şeyi sadece Öcalan'ın yapmayacağı" ifade edildi.

"Herkes görev ve sorumluluklarını doğru anlamalı"

Açıklamanın son bölümünde Türkiye'de toplumsal ve siyasal değişim için çaba gösterenlere seslenildi: "Sorun hepimizin olduğu gibi, görev de hepimizindir. Herkesin yeni süreçteki görev ve sorumluluklarını doğru anlaması ve sahip çıkıp pratikte yerine getirmesi gerekecektir. Yeni süreç beklenti ya da temenni ile gerçekleşecek bir süreç olmayacaktır; tersine daha çok bilinçli, örgütlü ve katılımcı bir çalışma ve mücadele ile başarılacaktır […]”

(AEK)