ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 17:40 25 Ağustos 2026 17:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 18:04 25 Ağustos 2026 18:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Öcalan: Sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifadeler gerçek dışı

Abdullah Öcalan kendisine atfedilerek basında ve sosyal medyada paylaşılan metinlere tepki gösterdi, "Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öcalan: Sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifadeler gerçek dışı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla kaleme aldığı mesajı kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan, mesajında kendisine atfedilerek basında ve sosyal medyada paylaşılan “ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar”ın gerçek dışı olduğunu belirterek, söz konusu paylaşımları “süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketler” olarak nitelendirdi.

İmralı Heyeti'nden ‘görüşme notları’ tepkisi
İmralı Heyeti'nden ‘görüşme notları’ tepkisi
23 Ağustos 2026

Mesajın tam metni şöyle:

Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.

Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir.

Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum.

‘Görüşme notları’nı kim paylaştı?

İnternet üzerinden yayın yapan Utopia TV Ari, 17 Ağustos’ta, Öcalan’ın 20 Temmuz ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde İmralı’da yaptığı görüşmelerin notları olduğu ileri sürülen iki metni yayımladı. Rastî Haber ise 1-2 Şubat 2026 tarihlerindeki görüşmelerin notları olduğu ileri sürülen metinleri paylaşmıştı.

Metinlerde Öcalan’a çerçeve yasa, yeni anayasa, sürecin geleceği, kendi statüsü, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ile Suriye ve İran’a ilişkin çok sayıda değerlendirme atfedildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklamayla, Öcalan’a atfedilerek dolaşıma sokulan metinleri “süreci doğrudan sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet” olarak değerlendirdi.

Heyet, 29 Nisan’da da Öcalan’a atfedilen “görüşme notları” konusunda benzer bir uyarı yapmış; resmî, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan barış ve demokratik toplum süreci çerçeve yasa kurulu çerçeve yasa imralı görüşmeleri Takip ve Değerlendirme Kurulu
ilgili haberler
Takip ve Değerlendirme Kurulu 4 alt komisyon kurdu: Öcalan'a görevlendirme yolu açıldı
24 Ağustos 2026
/haber/takip-ve-degerlendirme-kurulu-4-alt-komisyon-kurdu-ocalan-a-gorevlendirme-yolu-acildi-322765
İmralı Heyeti'nden ‘görüşme notları’ tepkisi
23 Ağustos 2026
/haber/imrali-heyeti-nden-gorusme-notlari-tepkisi-322732
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de: Kurul, 24 Ağustos'ta toplanacak
18 Ağustos 2026
/haber/cerceve-yasa-resmi-gazete-de-kurul-24-agustos-ta-toplanacak-322607
“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
5 Ağustos 2026
/haber/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlesmenin-guclendirilmesine-dair-kanun-teklifinin-tam-metni-322256
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Takip ve Değerlendirme Kurulu 4 alt komisyon kurdu: Öcalan'a görevlendirme yolu açıldı
24 Ağustos 2026
/haber/takip-ve-degerlendirme-kurulu-4-alt-komisyon-kurdu-ocalan-a-gorevlendirme-yolu-acildi-322765
İmralı Heyeti'nden ‘görüşme notları’ tepkisi
23 Ağustos 2026
/haber/imrali-heyeti-nden-gorusme-notlari-tepkisi-322732
Çerçeve yasa Resmi Gazete'de: Kurul, 24 Ağustos'ta toplanacak
18 Ağustos 2026
/haber/cerceve-yasa-resmi-gazete-de-kurul-24-agustos-ta-toplanacak-322607
“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
5 Ağustos 2026
/haber/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlesmenin-guclendirilmesine-dair-kanun-teklifinin-tam-metni-322256
Sayfa Başına Git