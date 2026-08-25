Öcalan: Sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifadeler gerçek dışı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla kaleme aldığı mesajı kamuoyuyla paylaştı.
Öcalan, mesajında kendisine atfedilerek basında ve sosyal medyada paylaşılan “ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar”ın gerçek dışı olduğunu belirterek, söz konusu paylaşımları “süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketler” olarak nitelendirdi.
İmralı Heyeti'nden ‘görüşme notları’ tepkisi
Mesajın tam metni şöyle:
Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.
Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir.
Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum.
Sayın Abdullah Öcalan'ın kamuoyuyla paylaşılmak üzere DEM Parti İmralı Heyeti'ne gönderdiği mesajı:https://t.co/kdro3KlAUB pic.twitter.com/xwiC3l9TVg— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 25, 2026
‘Görüşme notları’nı kim paylaştı?
İnternet üzerinden yayın yapan Utopia TV Ari, 17 Ağustos’ta, Öcalan’ın 20 Temmuz ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde İmralı’da yaptığı görüşmelerin notları olduğu ileri sürülen iki metni yayımladı. Rastî Haber ise 1-2 Şubat 2026 tarihlerindeki görüşmelerin notları olduğu ileri sürülen metinleri paylaşmıştı.
Metinlerde Öcalan’a çerçeve yasa, yeni anayasa, sürecin geleceği, kendi statüsü, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ile Suriye ve İran’a ilişkin çok sayıda değerlendirme atfedildi.
DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklamayla, Öcalan’a atfedilerek dolaşıma sokulan metinleri “süreci doğrudan sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet” olarak değerlendirdi.
Heyet, 29 Nisan’da da Öcalan’a atfedilen “görüşme notları” konusunda benzer bir uyarı yapmış; resmî, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemesi çağrısında bulunmuştu.
(VC)