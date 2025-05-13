Öcalan PKK kongresini selamladı, Kaytan ve Altun'u andı

PKK, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” doğrultusunda düzenlenen 12. Kongresi’nin sonuç bildirgesini yayımladı.

Bildirgede, örgütün önde gelen isimlerinden Ali Haydar Kaytan (kod adı: Fuat) ve Rıza Altun’un yaşamlarını yitirdiği açıklandı.

Bildiriye göre, Kaytan’ın 3 Temmuz 2018 tarihinde, Altun’un ise 25 Eylül 2019 tarihinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Her iki ismin de ölümünün daha önce kamuoyuna açıklanmadığı dikkat çekti.

PKK kongresinde, Abdullah Öcalan’ın Kaytan ve Altun’a ilişkin gönderdiği mesaj da okundu. İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan’ın mesajını avukatlarından Faik Özgür Erol (Asrın Hukuk Bürosu) okudu.

Öcalan mesajında, Kaytan ve Altun’un kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ulusal varlık ve demokratik komünalite mücadelemizdeki yerleri daimidir” ifadelerine yer verdi. Her iki ismi “daimi yol göstericiler” olarak niteleyen Öcalan, “Yeni dönemin paradigmasına ve kurumsallaşmasına temel esinleyici olarak rollerini sonsuza kadar oynayacaklardır” dedi.

Öcalan'ın mesajı şöyle:

"Değerli Yoldaşlar,

Büyük bir üzüntüyle Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un şehadetini duymuş ve öğrenmiş bulunmaktayım.

Daha sonra yoldaşların anısına kapsamlı değerlendirmeler yapmak kaydıyla, şimdilik büyük bir saygıyla anma dileklerimi belirtiyorum.

Ulusal varlık ve demokratik komünalite mücadelemizdeki yerleri daimidir.

Yeni dönemin paradigmasına ve kurumsallaşmasına da temel esinleyici değerleri olarak rollerini sonsuza kadar oynayacaklardır.

Daimi yol göstericiler olarak mücadelemizde yaşatacak ve yaşayacaklardır.

Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.

Abdullah Öcalan İmralı / Bursa 12.05.2025"

İHD: Barış için sorumluluk almaya hazırız

PKK, 9 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” üzerine 12. Kongresi’ni yaptığını duyurdu. Açıklamada, 12. Kongre’nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı aktarılarak, kongrenin sonuçları ve alınan kararlara dair geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

(EMK)