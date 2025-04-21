Öcalan: "Önder ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı"

İmralı'da mahpus PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün adaya giden DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahtasızlık dolayısıyla ilettiği geçmiş olsun mesajını paylaştı.

Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder için İmarlı Heyeti üyeleri aracılığı ile gönderdiği mesajda, “Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer” dedi.

Buldan: "Öcalan, süreçle ilgili umudunu koruyor"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol'un, Öcalan'ın mesajını da getirdikleri İmralı ziyaretiyle ilgili olarak düzenledikleri basın açıklamasında Pervin Buldan “Sayın Öcalan’ın avukatı Özgür Erol beyle birlikte yaklaşık 2 buçuk saatlik görüşmenin ardından geri döndük[lerini]. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini" söyledi.

Buldan, "[...] görüşmede elbette ilk konu[nun] Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu oldu[ğunu]" aktardı. "[Öcalan'ın] kendisi[nin] de konuyu yakından takip ettiğini, Sırrı bey ile ilgili tüm haberleri izlediğini, dinlediğini ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini" söyledi.

Buldan Öcalan'ın "Süreç ile ilgili umudunu koruduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünün altını da önemle çizdi[ğini] ifade etti ve "Sırrı Süreyya Önder’e hitaben" kendilerine verdiği mesajı paylaştı.

Buldan ziyaretle ilgi bilgileri ve Öcalan'ın mesajını, Önder'in tedavi gördüğü Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi önünde açıkladı.

"Ön yargıları kırdı" Öcalan "Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diyerek başladığı mesajını onunla yürüttükleri ortak barış çabalarına bağlayarak sürdürdü. "Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı. "Gerçek Türkmenliğin özü" "Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır. "Olumsuzlukları olumluya dönüştürebilen Sırrı Süreyya Önder" "Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum."

Önder'in hayati tehlikesi sürüyor

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Çavlan Çiftçi, bu sabah yaptığı açıklamada altı gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Çiftçi, "Nörolojik olarak bizleri ciddi endişelendiriyor." dedi.