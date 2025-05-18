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Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2025 21:19
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Öcalan: Kardeşlik hukuku içinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yeni mesajını kamuoyuyla paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öcalan: Kardeşlik hukuku içinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası’na gitti.

DEM Parti Basın Bürosu’nun paylaştığı bilgiye göre, Öcalan ile görüşen heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol yer aldı.

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Heyet, görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan'ın mesajı şöyle:

Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var.

Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir.

Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci imralı heyeti dem parti Faik Özgür Erol Pervin Buldan
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