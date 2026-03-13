TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.03.2026 13:59 13 Adar 2026 13:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.03.2026 14:05 13 Adar 2026 14:05
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ocalan ji bo 'Salih Muslim' peyam şand: Ez wî wekî cêwiyê Sirri Sureyya dibinim

“Bêguman, ji bo kur, xizm û hemû hevalên wî, ew êdî nemir e. Wî hêjayî gel û Welatê xwe jiyanek derbas kir û bû nemir.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Ocalan ji bo 'Salih Muslim' peyam şand: Ez wî wekî cêwiyê Sirri Sureyya dibinim

Rêberê PKKê Abdullah Ocalan ji ber koça dawî a siyasetmedarê Kurd Salih Muslim peyama sersaxiyê şand û got: “Ew kevirek bingehîn ê dîwarê Rojava bû ku ez her tim pê bawer bûm û ew ê her û daîm wisa bimîne.”

Salih Muslim koça dawî kir
12 Adar 2026
12 Adar 2026

Rêberê PKKê Abdullah Ocalan ji Girtîgeha Îmraliyê ji ber wefata siyasetmedarê Kurd Salih Muslim peyama sersaxiyê şand.

Peyama Abdullah Ocalan bi vî rengî ye:

“Dema ku Heval Salih Muslîm koça vê dinyayê dike

Min xebera koça dawî ya hevrêyê xwe yê hêja Salih Muslîm êvarê bihîst. Min heta sibê ew û têkoşîna wî yad kir. Bêguman, ji bo kur, xizm û hemû hevalên wî, ew êdî nemir e. Wî hêjayî gel û Welatê xwe jiyanek derbas kir û bû nemir.

Ew welatparêzekî rastîn ê axa Sûriyeyê bû. Ew bi Kurdan re dibû Kurdekî temam; bi Ereban re dibû hevalekî jêneger; bi Tirkan re dibû birayekî heq. Wî Asûrî, Ermenî, Çerkes jî tê de bi her etnîsîte, ol û mezheban re avakirina têgihîştineke mirovane ya bêkêmasî, kir beşeke girîng ji jiyana xwe.

Ew kevirek bingehîn ê dîwarê Rojava bû ku ez her tim pê bawer bûm û ew ê her û daîm wisa bimîne.

Ez wî wekî cêwiyê Sirri Sureyya dibînim ku di Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de ji nav me bar kir. Ew ê li ser vê bingehê, wek stêrka nemir a têkoşîn û aştiya me bimîne.

Şehadeta Salih Muslîm ne wendahiyek e. Berevajî vê, ew ê heta hetayê gelê xwe, hemû gelan, netewe, dost û hevrêyên me wekî hêzeke heqîqî xurt bike.

Abdullah OCALAN
12 Adarê 2026
Îmrali”

Peyamên sersaxiyê yên ji bo Salih Muslim
12 Adar 2026
12 Adar 2026

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Salih Muslim abdullah ocalan
