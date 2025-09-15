Öcalan'ın SDG'ye destek çağrısına Kuzey Suriye'deki Arap aşiretlerinden olumlu karşılık

İmralı'dan Kuzey Suriye'de Özerk Yönetim Bölgesindeki Arap aşiretlerine özel bir mesaj göndererek Kürtler ve Araplar'ın birlikte yaşam koşullarının yaratılması çağrısında bulunan Abdullah Öcalan'ın mesajını alan Qamişlo’daki Mihelmiye ve Beni Rebia aşiretlerinin şeyhleri, mesajı memnuniyetle karşılayarak, "Cizîrê kantonunun halklar arasında kardeşlik ve bir arada yaşamanın eşsiz bir örneği olduğunu, hiçbir dış veya iç partinin bu örneği bozamayacağını" belirttiler.

Cizîrê'deki aşiret liderlerinden destek

ANHA ajansının haberine göre, Öcalan'ın mektubu aşiret liderlerine Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi üyesi Avukat Mihemed El Neimi, Til Hemis İl Meclisi üyesi Mihemed El Şemeri, Kanaat Önderleri Meclisi üyeleri Fuad El Başa ve Hember Hesen, Demokratik İslam Kongresi temsilcisi Mele Omer El Hemid, Cizîrê Kantonu Özerk Yönetimi danışmanları Şehnaz Şerif ve Kawa Qahreman, Diplomatik İlişkiler Komitesi üyesi Hikmet Hebib ve Cizîrê Kantonu Kadın Meclisi Başkanı Rohat Xelil'den oluşan bir komite tarafından iletildi.

SDG'yi Kuzey ve Doğu Suriye'nin güvenliğini garanti altına alan ulusal bir güç olarak niteleyerek desteklerini dile getiren liderler SDG'nin terörle mücadelede ve bölgenin birliğini korumadaki rolünü övdüler.

Deyrezor'daki aşiretlerden birlikte yaşam ve halklararası kardeşliği güçlendirme ifadesi

Gene ANHA'nın haberine göre Demokratik Özerk Yönetim ve Deyrezor Askeri Meclisi’nden oluşan bir heyet de, Öcalan’ın mesajını bölgedeki aşiretlerin şeyh ve kanaat önderlerine ulaştırdı.

Deyrezor'un Merat köyüne giden heyet, ilk olarak El Xencer aşireti temsilcisi Abdulkerîm Husên Turkî El Xenam’ın yerini ziyaret etti. Daha sonra El Siwer beldesine geçerek Îgêdat aşireti şeyhi Cemîl Reşîd ve El Xebîl aşireti temsilcisi Mişaan Turkî El Xebîl ile görüştü.

Ziyaretlerde, Öcalan’ın mesajının yalnızca okunacak bir metin değil, aynı zamanda tüm toplumsal bileşenlerin sevgi ve karşılıklı saygı temelinde ortak bir yaşamı inşa etme çağrısı olduğu vurgulandı. Heyet üyeleri, bu mesajın Suriye’de ortak yaşamın geleceğine ilişkin stratejik perspektif sunduğunu ve toplumsal güçler arasında diyalog ve anlayış için düşünsel bir zemin oluşturduğuna dikkat çekti.

Hesekê'den de olumlu karşılama

Öcalan’a Özgürlük Suriye İnisiyatifi, Hesekê Kanaat Önderleri Meclisi, Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve Demokratik İslam Kongresi koordinasyonuyla Hesekê kentindeki Arap ileri gelenlerini ziyaret ederek Öcalan’ın mesajını iletti.

ANHA'nın haberine göre bu amaçla oluşturulan bir heyet El Cihêş aşireti, El Bû Xetab aşireti, El Bû Hemdan aşireti ve El Bû Salih aşiretini ziyaret ederken, bir başka heyet de Hesekê kentindeki El Cebûr, El Begara, El Sade Neîm El Simêdi aşiretlerinin ileri gelenlerini ziyaret etti.

Aşiretin kanaat önderleri, SDG’nin yanında olduklarını ve SDG’nin Kuzey ve Doğu Suriye’de güvenlik ve istikrarı sağlayan ulusal bir güç olduğunu belirttiler. Önderler, SDG’nin bölgeyi koruma ve terörle mücadeledeki büyük rolünü memnuniyetle karşıladıklarını vurguladılar.

Öcalan'ın mesajı

Abdullah Öcalan, silahlı çatışmanın sona erdirilerek "toplumsal barış ve demokrasi" doğrultusundaki düzenlemelerin sürdürülmesi kapsamında Şam Yönetimi tarafından Kuzey ve Doğu Suriye'deki özsavunma yapılarının tasfiyesi dayatmalarının yol açtığı gerilimlerin giderilmesi için bölgedeki Arap aşiretlerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Öcalan'ın Cizîrê, Deyrezor, Reqa ve Tebqa bölgelerindeki Arap aşiret büyüklerine hitaben 28 Temmuz'da kaleme aldığı mektup dünden başlayarak muhataplarına ulaştırılmaya başlamıştı.

Öcalan mektubunda "Tarihi temellere dayanan Kürt ve Arap halklarının kardeşliği ve dayanışmasının destekçisi" olduğunu yazdı. Öcalan'ın aşiretlere mesajı şöyle:

"Cizre, Dêrazor, Reqa ve Tebqa bölgelerindeki şeyh ve aşiret büyüklerine: Değerli dostlar, Öncelikle sizleri sevinç, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Demokratik ulus sistemi temelinde Kürtlerle olan birliğiniz ve desteğiniz büyük anlam taşıyor. Bu birliktelikle, Arap ve Kürt halkları arasındaki ilişki ve ittifaka inanan yeni bir tarihi temel oluşturuyorsunuz. Tarihin ve seyrinin merkezinde, Kürtler ve Araplar arasındaki ilişkiler vardır. Tarihin derinliklerinde, Arap ve Kürt halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik her zaman ön planda olmuştur. İslam'ın doğuşu ve Hz. Muhammed'in önderliğinde yayılması sırasında bile bu dostluk, çoğu Kürt'ün kolayca Hanif Müslüman olmasını sağlamıştır. Bunun temel nedeni, Kürtler ve Araplar arasındaki güçlü ilişkilerdir. İki halk arasındaki bu kardeşlik ilişkileri, İslam'dan sonra da yüzyıllar boyunca devam etmiş ve gelişmiştir. Bugün öncülük ettiğiniz bu birliktelik, bir yandan tarihsel, diğer yandan toplumsal bir anlaşmadır. Aynı zamanda siyasi bir temeli de vardır, bu nedenle Suriye'deki bu konum ve birlik büyük önem ve anlam taşımaktadır. Kürt ve Arap halklarının kardeşliğini ve ittifakını, tarihsel temeli nedeniyle destekliyorum. Bu temelde kendimizi geliştirdik. Kardeşlik ve demokratik ulus temelinde bakış açıları oluşturduk. Tüm insanlar eşit, özgür olmalı, birlikte yaşamalı ve kendi kendilerini yönetmelidir. Eşitlik ve adalet bu temelde inşa edilmelidir. Kürtler ve Araplar birlikte yaşamalıdır. Bu aynı zamanda SDG’ye desteğinize de bağlıdır. SDGye desteğiniz büyük önem ve anlam taşımaktadır. Sevgili dostlar; Demokratik, güvenli, birleşik ve adil bir Suriye'nin inşasında önemli ve tarihi bir rol oynayabilirsiniz. Arapların, Kürtlerin, Süryani-Asurilerin ve bu kutsal topraklarda yaşayan herkesin bu tarihi kardeşlik için birlikte çalışması önemlidir. Sizi bu umut ve inançla kucaklıyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Hayatınızda sağlık ve başarılar dilerim. Dostça ve kardeşçe selamlar. 28/7/2025 Abdullah Ocalan İmralı Adası"

(AEK)