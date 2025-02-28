Öcalan'ın çağrısı gazetelerin manşetinde

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dün (27 Şubat) Taksim Elit World Otel’de kamuoyu duyurulan , "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nı gazeteler nasıl gördü?

Gazetelerin hemen hepsi, Öcalan’ın çağrısını manşetine taşıdı.

Gazetelerin manşetleri şöyle:



Yeni Yaşam Gazetesi, çağrıyı "Demokratik toplum çağrısı" başlığıyla manşetine taşıdı. Öcalan ile DEM Parti heyetinin fotoğrafına yer verdi.

Evrensel gazetesi ise; "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin" başlığını attı.

Cumhuriyet gazetesi, "Silahları bırakın çağrısı"nı sürmanşetinden verdi. Öcalan'ın açıklamasının detaylarına vurgu yaptı.



Birgün, açıklamayı "Öcalan'ın mesajı açıklandı. Silahları bırakma çağrısı” başlığıyla manşetine taşıdı.

Hürriyet gazetesi, Öcalan'ın çağrısını "Silahları bırak kendini feshet" başlığıyla manşetine taşıdı. Yarım sayfayı çağrıya ayıran gazete, Van ve Diyarbakır'daki gelişmeleri de birinci sayfadan gördü.

Yeni Şafak, "Samimiyseler tarihi adım, PKK kendini lağvetmeli" başlığını attı.

Sözcü, "Apo bahçelinin istediğini yaptı. Şimdi 'Umut Hakkı bekliyor' üst başlığını attığı haberinde “Milletin başına yeni bir çorap örülüyor” dedi.

Karar, "Öcalan'dan beklenen çağrı geldi: PKK kendini feshetsin" manşetini attı.

Türkiye gazetesi, açıklamayı "İmralı: PKK ömrünü tamamladı. Çağrı tamam. Sıra fesihte" başlığıyla verdi.

(RT)