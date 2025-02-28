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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 15:10
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 16:48
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Öcalan'ın çağrısı gazetelerin manşetinde

DEM Parti İmralı Heyeti'nin dün kamuoyuyla paylaştığı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını, bugün birçok gazete manşetinden gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öcalan'ın çağrısı gazetelerin manşetinde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dün (27 Şubat) Taksim Elit World Otel’de kamuoyu duyurulan , "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nı gazeteler nasıl gördü?

Gazetelerin hemen hepsi, Öcalan’ın çağrısını manşetine taşıdı.

Gazetelerin manşetleri şöyle:

Yeni Yaşam Gazetesi, çağrıyı "Demokratik toplum çağrısı" başlığıyla manşetine taşıdı. Öcalan ile DEM Parti heyetinin fotoğrafına yer verdi.

Evrensel gazetesi ise;  "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin" başlığını attı.

Cumhuriyet gazetesi, "Silahları bırakın çağrısı"nı sürmanşetinden verdi. Öcalan'ın açıklamasının detaylarına vurgu yaptı.

 
Birgün, açıklamayı "Öcalan'ın mesajı açıklandı. Silahları bırakma çağrısı” başlığıyla manşetine taşıdı.

Hürriyet gazetesi, Öcalan'ın çağrısını "Silahları bırak kendini feshet" başlığıyla manşetine taşıdı. Yarım sayfayı çağrıya ayıran gazete, Van ve Diyarbakır'daki gelişmeleri de birinci sayfadan gördü. 

Yeni Şafak, "Samimiyseler tarihi adım, PKK kendini lağvetmeli" başlığını attı. 

Sözcü, "Apo bahçelinin istediğini yaptı. Şimdi 'Umut Hakkı bekliyor' üst başlığını attığı haberinde “Milletin başına yeni bir çorap örülüyor” dedi. 

Karar,  "Öcalan'dan beklenen çağrı geldi: PKK kendini feshetsin" manşetini attı. 

Türkiye gazetesi, açıklamayı "İmralı: PKK ömrünü tamamladı. Çağrı tamam. Sıra fesihte" başlığıyla verdi. 

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
gazete manşetleri Öcalan'ın çağrısı PKK lideri abdullah öcalan
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