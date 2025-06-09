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Yayın Tarihi: 9 Haziran 2025 20:02
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2025 20:45
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Öcalan'ın çağrısı Damanhour Üniversitesi’nde sınav sorusu oldu

Sınav soruları Mısırlı akademisyen Dr. Muhammed Rıfat El İmam tarafından hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öcalan'ın çağrısı Damanhour Üniversitesi’nde sınav sorusu oldu
Fotoğraf: MA

Mısır'ın Damanhour Üniversitesi'nde Bahar Dönemi final sınavlarında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ve Kürtlere yönelik sorular soruldu.

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

Mezopotamya Ajansı'ndan Melik Varol'un haberine göre, sınav soruları Mısırlı akademisyen Dr. Muhammed Rıfat El İmam tarafından hazırlandı. El İmam, daha önce de Kürt meselesi üzerine görüş bildiren bir akademisyen olarak tanınıyor.

Öğrencilere şu sorular soruldu:

* Kürtler, bir asır boyunca (1925-2025) İranlaştırma, Türkleştirme ve Araplaştırma politikalarına maruz kaldılar. Bu iddiayı destekler deliller sunarak benzerlikleri ve farklıkları belirtiniz?

* 27 Şubat 2025’te uluslararası düşünür Abdullah Öcalan, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yaptı. Sizin görüşünüz nedir?

* Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) Kürt sorununun yeniden canlandırılmasındaki rolü nedir?

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Damanhour Üniversitesi öcalan Muhammed Rıfat El İmam Mısır
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