Öcalan'ın çağrısı Damanhour Üniversitesi’nde sınav sorusu oldu

Mısır'ın Damanhour Üniversitesi'nde Bahar Dönemi final sınavlarında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ve Kürtlere yönelik sorular soruldu.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

Mezopotamya Ajansı'ndan Melik Varol'un haberine göre, sınav soruları Mısırlı akademisyen Dr. Muhammed Rıfat El İmam tarafından hazırlandı. El İmam, daha önce de Kürt meselesi üzerine görüş bildiren bir akademisyen olarak tanınıyor.

Öğrencilere şu sorular soruldu: * Kürtler, bir asır boyunca (1925-2025) İranlaştırma, Türkleştirme ve Araplaştırma politikalarına maruz kaldılar. Bu iddiayı destekler deliller sunarak benzerlikleri ve farklıkları belirtiniz? * 27 Şubat 2025’te uluslararası düşünür Abdullah Öcalan, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yaptı. Sizin görüşünüz nedir? * Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) Kürt sorununun yeniden canlandırılmasındaki rolü nedir?

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

(AB)