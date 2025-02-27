Öcalan'ın açıklamasına destek verdiler
Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, "Abdullah Öcalan'ın bugün PKK'ye silah bırakma ve feshedilme çağrısında bulunması, memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Türkiye'deki Kürt sorununu diyalog ve uzlaşı temelinde barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır." görüşünü dile getirdi.
Açıklamayı değerlendiren Akın Birdal "Bence Öcalan artık sözünü söyledi. Burada önemli olan artık devletin sözünün ne olacağına bakalım. Mutlaka bugün tarihi bir gün. Bir başlangıç. Derhal TBMM'de ve sivil toplumda bir yol haritası çıkarılmalı. Herkes önünü görmeli ve artık silahlar susmalı. İnsan haklarına, eşit yurttaşlığa, özgürlüğe dayalı bir toplumun inşasının başlangıcı olmalı. İnsan hakları savunucuları olarak 40 yıldır bu sürecin tanığıyız. Artık silahlar susmalı. Diyalog ve müzakere süreci başlatılmalı ve bunda da samimi, güven verici olmalı. Devlet bir an önce adım atmalı. Hak ve barış savunucuları olarak kendimize düşeni yerine getireceğiz. İstanbul ve İzmir'de böyle bir süreç için çalışıyoruz. Bugüne geliş acıdır. Yaralı bir coğrafyadayız. Bugünden kurtulmak için hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısına dair konuşan PYD Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim, "Bugün Kürt Halk Önderi bir şeyi gösterdi. Demokratik siyasetin yolu, özgür örgütlenme, diplomasinin yolu açılır, özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK’nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli. " dedi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, açıklamayı değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında "Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız." ifadesine yer verdi.
Öcalan'ın çağrısını değerlendiren Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz, "Öcalan bugün sadece silahların sona erdirilmesi için çağrı yaptı. Biz bunun büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu büyük ve kıymetli bir fırsattır. Şu anda ortaya çıkan durumda Kürtlerin kendilerini eşit hissedecek siyasal ve yasal adımların atılması gerekir. Bugünkü irade bunu tarif eder mi etmez mi bilmiyorum ama eğer bir silah bırakma olacaksa eşit yurttaşlığın hayat bulması lazım. Bu anlamda Öcalan’ın demokratik ve ortak yaşam çağrısı siyasal bir duruma işaret ediyor. Top artık Ankara’da" dedi.
(Mİ)