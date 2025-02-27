Öcalan'ın açıklamasına destek verdiler

Açıklamayı değerlendiren Akın Birdal "Bence Öcalan artık sözünü söyledi. Burada önemli olan artık devletin sözünün ne olacağına bakalım. Mutlaka bugün tarihi bir gün. Bir başlangıç. Derhal TBMM'de ve sivil toplumda bir yol haritası çıkarılmalı. Herkes önünü görmeli ve artık silahlar susmalı. İnsan haklarına, eşit yurttaşlığa, özgürlüğe dayalı bir toplumun inşasının başlangıcı olmalı. İnsan hakları savunucuları olarak 40 yıldır bu sürecin tanığıyız. Artık silahlar susmalı. Diyalog ve müzakere süreci başlatılmalı ve bunda da samimi, güven verici olmalı. Devlet bir an önce adım atmalı. Hak ve barış savunucuları olarak kendimize düşeni yerine getireceğiz. İstanbul ve İzmir'de böyle bir süreç için çalışıyoruz. Bugüne geliş acıdır. Yaralı bir coğrafyadayız. Bugünden kurtulmak için hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.