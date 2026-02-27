Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın yıl dönümünde vereceği mesaja ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor.

150 yerli ve yabancı gazetecinin akreditasyon yaptırdığı etkinlik saat 11.00'da başlayacak. "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı Birinci Yıl Dönümü" pankartlarının Kürtçe, Türkçe ve İngilizce asıldığı Yılmaz Güney Sahnesi, etkinlik için çok sayıda katılımcı bir araya geldi.

Etkinlik, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın Türkçe, İmralı sekreteryasından Veysi Aktaş'ın ise Kürtçe olarak Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Mesaj, İngilizce ve Arapça olarak da basına servis edilecek.

Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, milletvekilleri, HDK bileşen partileri ve çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte hazırlıklar tamamlandı.

Abdullah Öcalan'ın mesajı bekleniyor.

(AB)