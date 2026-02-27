ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 10:05 27 Şubat 2026 10:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 10:50 27 Şubat 2026 10:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın yıldönümünde ikinci mesajının kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Ayşegül Başar

KUBi Kurdî Bixwînin
Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak
Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın yıl dönümünde vereceği mesaja ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor.

150 yerli ve yabancı gazetecinin akreditasyon yaptırdığı etkinlik saat 11.00'da başlayacak. "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı Birinci Yıl Dönümü" pankartlarının Kürtçe, Türkçe ve İngilizce asıldığı Yılmaz Güney Sahnesi, etkinlik için çok sayıda katılımcı bir araya geldi.

Etkinlik, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın Türkçe, İmralı sekreteryasından Veysi Aktaş'ın ise Kürtçe olarak Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Mesaj, İngilizce ve Arapça olarak da basına servis edilecek.

Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, milletvekilleri, HDK bileşen partileri ve çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte hazırlıklar tamamlandı.

Abdullah Öcalan'ın mesajı bekleniyor.

(AB)

Haber Yeri
Ankara
Abdullah Öcalan Pervin Buldan Veysi Aktaş barış ve demokratik toplum süreci
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Bakırhan: Barış tek taraflı adımlarla sağlanamaz
Bugün 13:15
/haber/bakirhan-baris-tek-tarafli-adimlarla-saglanamaz-317162
Hatimoğulları: Devlet, somut ve güven verici adımlar atmalı
Bugün 12:35
/haber/hatimogullari-devlet-somut-ve-guven-verici-adimlar-atmali-317156
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ
Abdullah Öcalan’ın yeni mesajının tam metni
Bugün 11:40
/haber/abdullah-ocalanin-yeni-mesajinin-tam-metni-317145
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bakırhan: Barış tek taraflı adımlarla sağlanamaz
Bugün 13:15
/haber/bakirhan-baris-tek-tarafli-adimlarla-saglanamaz-317162
Hatimoğulları: Devlet, somut ve güven verici adımlar atmalı
Bugün 12:35
/haber/hatimogullari-devlet-somut-ve-guven-verici-adimlar-atmali-317156
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ
Abdullah Öcalan’ın yeni mesajının tam metni
Bugün 11:40
/haber/abdullah-ocalanin-yeni-mesajinin-tam-metni-317145
diğer yazıları
Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi
26 Şubat 2026
Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi
HAK İHLALLERİ RAPORU
2025 yılında Marmara cezaevlerinde 5 bin 283 hak ihlali yaşandı
24 Şubat 2026
2025 yılında Marmara cezaevlerinde 5 bin 283 hak ihlali yaşandı
SDM Diplomatik İlişkiler Eş Başkanı Hasan Ali: SDG askeri bir faktörden, siyasi bir ortak olma yolunda
20 Şubat 2026
SDM Diplomatik İlişkiler Eş Başkanı Hasan Ali: SDG askeri bir faktörden, siyasi bir ortak olma yolunda
Tülay Hatimoğulları: Halk erken seçim isterse, biz hazırız; tabanı en güçlü partiyiz
19 Şubat 2026
Tülay Hatimoğulları: Halk erken seçim isterse, biz hazırız; tabanı en güçlü partiyiz
MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI NOTLARI
DEM Parti'li Ceylan Akça Cupolo: Avrupa ve ABD boşanmasına şahit olduk
16 Şubat 2026
DEM Parti'li Ceylan Akça Cupolo: Avrupa ve ABD boşanmasına şahit olduk
Sayfa Başına Git