Öcalan için "umut hakkı" çağrısı

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a “umut hakkı”nın uygulanması için yapılan açıklamada, AK ve BK’ye, umut hakkı kararının uygulanmasını etkin bir şekilde izleme; Türkiye’ye ise AİHM kararlarına ve BM İşkenceye Karşı Komite’nin tavsiyelerine uyma çağrısı yapıldı.

MA'daki habere göre Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi öncülüğünde, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi’nin (BK) 15-17 Eylül tarihleri arasında umut hakkını gündemine alacağı toplantı öncesinde, “Umut hakkı derhal uygulansın” şiarıyla açıklama gerçekleştirdi. Ofis Semti’nde bulunan AZC Plaza önünde yapılan açıklamaya, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Açıklamada sık sık, “Bijî serok Apo” sloganı atıldı.

Açıklamayı ÖHD Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Muhuttin Muğuç okudu. Umut hakkı bağlamında gelişen hukuki sürece dair hatırlatmalarda bulunan Muğuç, “Bu tarihi dönemin hukuki güvencesi umut hakkının hayata geçmesi ile mümkündür. Barışın demokratik entegrasyonu da umut hakkının yasal adımlarının atılmasına ve zaman kaybetmeden gerçeğe dönüşmesine yani özgürlüğe dönüştürülmesine bağlıdır” dedi.

Muğuç, şu çağrıda bulundu:

“Bizler yıllardır birçok alanda mücadele eden hak, hukuk örgütleri ve sivil toplum kurumları olarak; komiteyi umut hakkı kararının uygulanmasını etkin bir şekilde izlemeye, Meclis Komisyonu’nu, TBMM çatısı altındaki tüm siyasi partileri, yargı mekanizmalarını ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm makamları acilen AİHM kararlarına ve BM İşkenceye Karşı Komite’nin tavsiyelerine uymaya çağırıyoruz.

Açıklama alkış ve zılgıtlarla sona erdi.

Mersin

Mersin’de de “Umut Hakkı”nın tanınması çağrısıyla Mersin Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde DEM Parti Akdeniz İlçe Örgütü önünde basın açıklaması yapıldı. “Umut hakkı derhal uygulansın” pankartının açıldığı açıklamada basın metnini ÖHD üyesi Av. Bekir Yükselir okudu. Yükselir, AİHM’in Abdullah Öcalan hakkında verdiği “umut hakkı” kararının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Türkiye’de hiçbir düzenleme yapılmadığını belirtti. Yükselir, “Umut hakkı temel bir insan hakkıdır, aynı zamanda toplumsal barışın ve demokratik siyasetin önünü açacak en önemli adımdır. TBMM, siyasi partiler, yargı mekanizmaları ve Adalet Bakanlığı derhal harekete geçmeli, salıverme yasağını kaldıracak düzenlemeleri yapmalıdır. Demokratik kamuoyu ve tüm toplumsal kesimler de bu hakkın yaşama geçirilmesi için duyarlılık göstermelidir” dedi.

Açıklama alkışlarla son buldu.

Muş

ÖHD, "Umut hakkı derhal uygulansın” çağrısı ile Muş’ta Demokratik Kurumlar Platformu tarafından basın açıklaması düzenledi.

Muş’ta Atatürk Parkı önünde yapılan açıklamada “Umut hakkı derhal uygulansın” pankartı açıldı. Açıklamaya çok sayıda yurttaş katıldı. Ortak metni ÖHD üyesi Doğan Şahin okudu. Şahin, barış sürecinin ilerlemesi için yargı mekanizmasını umut hakkını uygulamaya çağırdı.

Ağrı

Ağrı Demokratik Platformlar Kurumu, “Umut Hakkı”nın tanınması için yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı. DEM Parti İl Binası önünde toplanan kitle, “Barış ve Demokratik Toplum için Umut Hakkı Tanınsın” pankartı açtı. Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüş yapan kitle, “Bijî Serok Apo”, “Bê Serok jiyan nabe”, “Jin jiyan azadî azad bike Rêbertî”, “Bijî berxwedana İmralîyê”, “Bijî berxwedana zindana” sloganları attı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamayı Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi İlhan Tan okudu. Tan, Demokratik Toplum ve Barış sürecinin en somut adımının “Umut Hakkı”nın tanınması olduğunu söyledi.

Umut hakkı nedir?

(EMK)