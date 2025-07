Ocalan: Em derbasî qonaxeke nû dibin

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), duh li Girava Îmraliyê bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re hevdîtin kir.

Di şandeyê de Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgur Faîk Erol cih digirtin.

Hevdîtinê bi qasî 2 saet û nîvan dewam kir. Şandeyê têkildarî hevdîtinê daxuyaniyeke nivîskî weşand.

Daxuyanî wiha ye:

"Ji çapemenî û raya giştî re;

Weke şande me îro li Girtîgeha Îmraliyê bi birêz Abdullah Ocalan re bi qasî du saet û nîvan hevdîtineke berhemdar kir.

Tenduristî û moralê birêz Ocalan gelek baş bû. Di hevdîtinê de diyar kir ku pêvajo derbasî qonaxeke nû dibe. Anî ziman ku bi avêtina gavên nû re, di mijara bicihanîna pêwîstiyên pêvajoyê de berpirsyartî dikeve ser milê me tevan.

Got ku girîngiyeke mezin dide hevdîtina ku dê endamên şandeya me bi birêz Serokkomar re li dar bixe. Diyar kir ku ev hevdîtineke dîrokî ye. Di heman demê de anî ziman ku komîsyona ku dê li Meclisê were avakirin jî dê ji hêla aştî û çareseriyê ve bi rolekî girîng rabe.

Birêz Ocalan destnîşan kir ku ev pêvajo bi awayekî giştî dê ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê sûdewer be û di vê mijarê de me dît ku hêvî, bawerî û pêbaweriya wî gekel xurt e.

Di dema hevdîtinê de me bihîst ku li xaka Rêveberiya Herêma Kurdistanê çendek leşkerên ji ber gaza metanê jehrî bûn jiyana xwe ji dest dane. Vê bûyerê hem birêz Ocalan hem jî en pir xemgîn kir. Bi vê wesîleyê em rehmetê ji bo kesên jiyana xwe ji dest dane û ji malbat û xizmên wan re jî sersaxiyê dixwazin.”