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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 11:30
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Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerileri” sunduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, dün (28 Aralık) PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İmralı’da Abdullah Öcalan ile 'kapsamlı' bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Buldan ve Önder, “Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi” dedi.

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“Pozitif çözüm önerilerini sundu”

Açıklamanın devamı şöyle:

“Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. 

Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

“En önemli zeminlerinden biri şüphesiz TBMM”

“- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

“Çağrı yapmaya hazırım”

“- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Kürt sorunu Abdullah Öcalan Pervin Buldan imralı görüşmesi Sırrı Süreyya Önder PKK
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