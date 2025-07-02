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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 11:05
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 11:22
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Öcalan'dan Türkiye'ye gelen Avrupa heyetine mesaj

Abdullah Öcalan, kendisini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Avrupa heyetine gönderdiği mesajda "Böylesi bir çabayı toplumsal barış, demokratik çözüm ve halkların birlikte özgür yaşama iradesinin bir parçası olarak görüyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Öcalan'dan Türkiye'ye gelen Avrupa heyetine mesaj
Fotoğraf: MA

PKK lideri Abdullah Öcalan, kendisini ziyaret etmek için Avrupa'dan İstanbul’a gelip temaslarda bulunan akademisyen, parlamenter, hukukçu ve gazetecilerin de içinde olduğu 39 kişilik heyete yazılı bir mesaj gönderdi.

Heyet, Abdullah Öcalan'ın mesajını, İstanbul'da gerçekleştirdiği “Yuvarlak Masa” toplantısında okudu.

Abdullah Öcalan’ın mesajı şöyle:

“Değerli dostlara...

Bu kadar uzun bir yolu göze alarak, şahsımda somutlaşan özgürlük arayışını gündemleştirme çabanız ve aynı zamanda benle görüşme talebinde bulunmanız, benim açımdan oldukça anlamlı ve değerlidir. Her şeyden önce, böylesi bir çabayı, salt bireysel bir dayanışma ya da kişisel bir özgürlük arayışı olarak değil; toplumsal barış, demokratik çözüm ve halkların birlikte özgür yaşama iradesinin bir parçası olarak görüyorum.

Ben kişisel özgürlüğümü hiçbir zaman toplumsal özgürlükten bağımsız ele almadım. Kaldı ki, toplumsal özgürlüğün inşa edilmediği koşullarda bireysel özgürlüklerin gerçek anlamını bulamayacağını hep savundum. Bu nedenle, sizin bu yönlü adımınızı, halklarımızın ortak demokratik geleceği için anlamlı bir katkı ve cesur bir çağrı olarak görüyorum.

Görüşme talebinizden haberdar oldum. Önümüzdeki süreçte böyle bir görüşmenin koşullarının oluşmasını umut ediyorum. Bu doğrultuda, emeği geçen herkese -yalnızca bana yönelik değil, halklarımızın demokratik iradesine ve özgürlük arayışına katkı sunan herkese- selam ve saygılarımı iletiyorum.

Özgür günlerde, demokratik bir toplumun inşa edildiği bir ortamda yüz yüze gelebilmek dileğiyle…

Abdullah Öcalan

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi”

Avrupa heyeti Türkiye'de

Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 39 kişilik Avrupa heyeti İstanbul’daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet, DEM Parti İstanbul İl Örgütünü ziyaret etti.

Daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, heyet üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmeler de değerlendirildi.

Heyet bugün bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi ve ardından saat 12:00’de basın açıklaması yapacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan barış ve demokratik toplum süreci Avrupa Heyeti Tuncer Bakırhan
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