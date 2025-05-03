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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 20:27
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 20:31
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Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

İmralı Cezaevinde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünü haber almasının ardından taziye mesajı iletti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından PKK lideri Abdullah Öcalan da taziye mesajı gönderdi. Öcalan'ın mesajı şöyle:

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.

Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.

Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. 

Hepimizin başı sağ olsun.

Abdullah Öcalan 
3 Mayıs 2025

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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