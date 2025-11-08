ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 01:30
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 05:08
2 dk Okuma

Öcalan: "CHP süreçte yer almalı, bu AKP ve MHP’nin süreci değildir"

31 Ekim'de PKK liderinin aile üyeleriyle yaptığı görüşmede yer alan yeğeni Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, izlenimlerini aktardı: "CHP’nin sürece katılımına büyük anlam ve kıymet atfediyor. Böyle büyür. CHP’nin içerisinde demokrat insanlar da vardır, olumlu düşünen insanlar da vardır. "

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öcalan: "CHP süreçte yer almalı, bu AKP ve MHP’nin süreci değildir"
Öcalan 27 Şubat Deklerasyonu'nu açıklarken/Fotoğraf: AA

Abdullah Öcalan’ın 31 Ekim’de İmralı Cezaevi’nde aile üyeleriyl yaptığı görüşmede yer alan yeğeni Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK lideri’nin son siyasal gelişmeler ve oluşan beklentilerle ilgili görüşlerini aktardı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Mehmet Aslan’a verdiği söyleşide Ömer Öcalan, PKK liderinin CHP’nin süreçten koparılmak için oyuna getirilmek istendiğini düşündüğünü söyledi.

“Süreç bütün devleti ilgilendiriyor”

Urfa Milletvekili, Öcalan’ın CHP’nin süreçteki yeri ve rolü konusunda dile getirdiklerini aktardı:

CHP’nin sürecin içinde yer alması gerektiğini vurguladı. Oyunlara gelmemesi, tahriklere kapılmaması gerekiyor. Bu süreç AK Parti’nin ve MHP’nin süreci değildir; bütün devleti ilgilendiren bir süreçtir.

CHP’nin sürece katılımına büyük anlam ve kıymet atfediyor. Böyle büyür. CHP’nin içerisinde demokrat insanlar da vardır, olumlu düşünen insanlar da vardır. Tahrik edenler ise cehennem içerisindeki bir kesimdir. Adeta bazı kesimler, bu savaşın bitmesinin önünü kesmek istiyor.

Çok ilginç şeyler yaşanıyor aslında. Son bir yıl içerisinde Kürt halkı da Türk halkı da bunu yakından takip etmiştir. Türkiye halkı bunu tamamen yakından takip etmelidir. ‘Neredeyse PKK, neden demokratik siyaseti ön plana çıkarıyor ve silahları bir noktada devre dışı bırakıyor?’ diye soruyorlar“

Meşruiyet zemini TBMM

Abdullah Öcalan'ın en çok istediği şeylerden birinin de Mecliste çalışmalarını sürdüren komisyonun olduğunu söyleyen Ömer Öcalan devamla şunları aktardı:

"En çok istediği şeylerden biri de bu komisyonun kurulmasıydı. Toplumun tamamına mal edilmesi açısından istiyor. Her ne kadar eksikliği de olsa, etkisini de yitirmiş olsa, Türkiye'nin en meşru kurumu Meclistir. Buraya anlam atfediyor, kıymet atfediyor. Meşruiyet zemininin burası olduğunu söylüyor. CHP de bunu çok istedi. Başkan, kurulan komisyona 52 yıllık yaşanmışlıkları anlatmak istiyor. Tabii gelecek için de istiyor. Bir daha bu tür şeylerin yaşanmaması için de istiyor. Demokrasi kültürünün inşa edilmesi için de istiyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan CHP PKK PKK silah bırakma fesih barış ve demokratik toplum süreci
ilgili haberler
CHP istek ve önerilerini komisyona sundu
12 Ağustos 2025
/haber/chp-istek-ve-onerilerini-komisyona-sundu-310342
Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-komisyonda-yer-almak-chp-nin-tarihsel-tutarliligi-icin-sart-309954
CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok
28 Temmuz 2025
/haber/chp-sozcusu-deniz-yucel-kendi-onerdigimiz-komisyona-girmeyecek-halimiz-yok-309895
DEM Parti ile görüşen Özgür Özel: Komisyon fikrinin sahibiyiz
20 Mayıs 2025
/haber/dem-parti-ile-gorusen-ozgur-ozel-komisyon-fikrinin-sahibiyiz-307610
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP istek ve önerilerini komisyona sundu
12 Ağustos 2025
/haber/chp-istek-ve-onerilerini-komisyona-sundu-310342
Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-komisyonda-yer-almak-chp-nin-tarihsel-tutarliligi-icin-sart-309954
CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok
28 Temmuz 2025
/haber/chp-sozcusu-deniz-yucel-kendi-onerdigimiz-komisyona-girmeyecek-halimiz-yok-309895
DEM Parti ile görüşen Özgür Özel: Komisyon fikrinin sahibiyiz
20 Mayıs 2025
/haber/dem-parti-ile-gorusen-ozgur-ozel-komisyon-fikrinin-sahibiyiz-307610
Sayfa Başına Git