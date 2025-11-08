Öcalan: "CHP süreçte yer almalı, bu AKP ve MHP’nin süreci değildir"

Abdullah Öcalan’ın 31 Ekim’de İmralı Cezaevi’nde aile üyeleriyl yaptığı görüşmede yer alan yeğeni Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK lideri’nin son siyasal gelişmeler ve oluşan beklentilerle ilgili görüşlerini aktardı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Mehmet Aslan’a verdiği söyleşide Ömer Öcalan, PKK liderinin CHP’nin süreçten koparılmak için oyuna getirilmek istendiğini düşündüğünü söyledi.

Urfa Milletvekili, Öcalan’ın CHP’nin süreçteki yeri ve rolü konusunda dile getirdiklerini aktardı:

CHP’nin sürecin içinde yer alması gerektiğini vurguladı. Oyunlara gelmemesi, tahriklere kapılmaması gerekiyor. Bu süreç AK Parti’nin ve MHP’nin süreci değildir; bütün devleti ilgilendiren bir süreçtir.

CHP’nin sürece katılımına büyük anlam ve kıymet atfediyor. Böyle büyür. CHP’nin içerisinde demokrat insanlar da vardır, olumlu düşünen insanlar da vardır. Tahrik edenler ise cehennem içerisindeki bir kesimdir. Adeta bazı kesimler, bu savaşın bitmesinin önünü kesmek istiyor.

Çok ilginç şeyler yaşanıyor aslında. Son bir yıl içerisinde Kürt halkı da Türk halkı da bunu yakından takip etmiştir. Türkiye halkı bunu tamamen yakından takip etmelidir. ‘Neredeyse PKK, neden demokratik siyaseti ön plana çıkarıyor ve silahları bir noktada devre dışı bırakıyor?’ diye soruyorlar“