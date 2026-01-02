Ocalan: Aykol di hemû jiyana xwe ya têkoşer de bi pênûsa xwe her tim bû pêşengek

Mamosteyê Çapemeniya Azad Huseyîn Aykol ku di 14ê Cotmeha 2025an de li mala xwe ya Enqereyê xwîn çûbû ser mejiyê wî û ji wê rojê û vir ve li nexweşxaneyê dihat dermankirin, şeva sersalê koça dawî kir.
Ji bo Huseyîn Aykol li eywana Yilmaz Guney a li navçeya Çankayayê merasîma cenazeyê hat lidarxistin.
Malbat û hevalên Huseyîn Aykol ên xebatkarên Çapemeniya Azad, heval û hezkiriyên Aykol, Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û endam û nûnerên saziyên sivîl û partiyên siyasî tev li bîranînê bûn.
Di merasîmê de peyama Rêberê PKKê Abdullah Ocalan a têkildarî Aykol hate xwendin. Peyam, ji aliyê endamê Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Faîk Ozgur Erol ve hate xwendin.
Rojnameger Huseyîn Aykol koça dawî kir
📌Özgür Basın’ın Devrimci Çınarı Hüseyin Aykol’u uğurluyoruz— Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) January 2, 2026
Törende Abdullah Öcalan’ın Aykol’a gönderdiği mesaj okundu
Abdullah Öcalan’ın Aykol için gönderdiği mesaj tam hali şöyle:
“Hüseyin Hoca’nın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Öncelikle ailesine, özgür… pic.twitter.com/ItPCeaoaCc
Peyama Abdullah Ocalan wiha ye:
“Em ji ber wefata Mamoste Huseyîn di nav xemgîniyek mezin de ne. Di serî de ji malbatê re, ji Çapemeniya Azad re, hevrêyê wî re, hezkirî û hogiran re sersaxiyê dixwazim.
Daxwaza wî ya dawî ev bûyê ku bi min re hevpeyvînê bike. Ew daxwaza wî ji bo min bi nirx û watedar e. Bi mamoste Huseyîn re me di sêr salên 90î de derfeta hevdîtin û hevpeyvînê dîtibû. Heke ev mirina bêwext nebûna min dixwest wî bibînim û pê re sohbet bikim.
Ew kesayetekî enternasyonal bû ku jiyana xwe ji şoreş û têkoşînê re terxan kiribû. Kesayetekî ji dil û kedkar bû.
Ev rewşenbîr û rojnamegerekî ku bûbû dengê heqîqete û şoreşgerekî ku şûna wî nayê tijekirinê ye. Me pêşengekî enternasyonalîst winda kir. Di hemû jiyana xwe ya têkoşer de bi pênûs û helwesta xwe her tim bû pêşengek, rê nîşan da û şoreşgerekî mînak e.
Li cem min ew jî weke Gurbetellî Ersoz û Sirri Sureyya Onder hevalekî têkoşînê yê bêhempa bû.
Jiyana Huseyîn Aykol nîşaneya şênber a lêgerîna heqîqetê û berpirsiyariya civakî ye. Li dijî tarîtiyê dengê heqîqetê bû û wî li ser rêya Çapameniya Azad qet serî netewand.
Wî jiyana xwe fedayî azadiya gelan kir. Ditêkoşîna wekheviyê de kêliyek jî dilgiranî nekir û bi baweriyek xurt heta henaseya xwe ya dawiyê vê alê ji destê xwe nedanî û tişta pêwîst bi laîqî bicih anî.
Têkoşîna wî, îdealên wî û keda wî, wê di wîjdana vê axê de heta dawiyê zindî bê hiştin.
Em ê bibin peyrew û şopdarên îdealên wî ku li paş xwe hişt, raman, têkoşîn û keda wî ya mezin.
Em ê bîranîna wî di têkoşîna xwe de her zindî bihêlin û bidin jiyandin.
Dubare ji malbatê, çapemeniya azad, hevalên wî yên têkoşînê, dost û hezkiriyên wî re sersaxiyê dixwazim.
Derbarê Huseyîn Aykolî de
Li Salîhlîyê (navçeya Manîsayê) ji dayik bû. Piştî Koleja Îzmîrê xelas kir 3 salan li Zanîngeha Enqerê di Beşa Tipê û dîsa di heman zanîngehê da 4 sal jî li Faqulteya Zanistên Civakî xwend. Beriya bûyerên 12ê Îlonê di weşanxaneya Serê da tercimanî û edîtorî kir.
Kovara Teorî û Pratîkê bi tirkî çap kir. Serdema 12ê Îlonê da nêzikê 10 sal di girtîgehê da ma dûv re dîsa vegeriya karê rojnamegerî û weşangeriyê.
Saziya rojnameya Rastiya Gel ya ku di salên 90an da hatibû weşandin de xebitî. Di rojnameyên Ozgur Ulke, Ozgur Gundem, Ozgurlukçu Demokrasî, Yenî Yaşam de jî xebatên xwe domand.
Aykolî piranî li ser edîtoriya nûçeyên jiyanê kiriye lê hîn rojnameya da karê gerînendetiya weşanên giştî kiriye, werger û berhemên wî yê mafên nivîskariyê hene.
Pirtûkên Aykol
Aykol, di sala 2024’an de ji bo bîranîna hevrêyên xwe yên hatine qetilkirin, pirtûka “Dîroka Çapemeniya Azad (Özgür Basın Tarihi)” nivîsand û serpêhatiya Çapemeniya Azad a 34 salan vegot. Di heman demê de pirtûkên Aykol ên “Ji Çapememiya Nûçeyan Ber Bi Medyaya Îslamparêziye Ve (Haber Basınından İslamcı Medyaya)”, “Dema Ji Nava Veqetanê Derbas Dibî (Ayrılığın İçinden Geçerken)”, “Jinên Dijraber: Ji Osmaniyan Heta Roja Me Protreyên Jinên Şoreşger (Aykırı Kadınlar: Osmanlı’dan Günümüze Devrimci Kadın Portreleri)” û “Jiyîna Di Demên Balkêş De (İlginç Zamanlarda Yaşamak)” de hene.
(AY)