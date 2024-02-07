Ocak’ta iş cinayetlerinde ölen 158 işçinin 7’si çocuk

Aylık raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosunun Ocak verilerini yayımlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne (İSİG Meclisi) göre yılın ilk ayında en az 158 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

“Her gün en az 5 işçi çalışırken öldü” diyen İSİG Meclisi, Ocak’ta 14 yaş ve altı 3 çocuk işçinin, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçinin, 18-29 yaş arası 32 işçinin, 30-49 yaş arası 62 işçinin, 50-64 yaş arası 43 işçinin, 65 yaş ve üstü de 5 işçinin öldüğü bilgisini verdi. 9 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

İSİG Meclisi bu noktada “17 yaşında olan iki işçi, Muhammed Şahin ve Türkmenistanlı Vefa’yı (soyadını öğrenemedik) metal işyerinin sahasında kaldıkları konteynerde çıkan yangında; 12 yaşındaki Miraz Terazi ve 14 yaşındaki Faruk Alkan’ı okulların tatil olmasıyla birlikte iş öğrenmek için aileleriyle birlikte çıktıkları uzun yol tır yolculuğunda; 15 yaşındaki Erol Can Yavuz ve 14 yaşındaki Arda Tonbul’u MESEM kapsamında çalıştıkları ağaç ve metal fabrikalarında; 17 yaşındaki Mehmet Ali Nar’ı ise moto kuryelik yaparken kaybettik” diyerek çocuk işçiliğe dikkat çekti.

“MESEM’i ise bu kadar ön plana çıkaran çocuk işçiliğini mesleki eğitim adıyla pazarlayarak ‘Bir gün okulda dört gün işyerinde’ diyerek ‘öğrenci’ adıyla kitleselleştirmesi, eğitim ile sanayiyi iç içe geçirmesi ve böylece çocukların devlet eliyle ucuz işgücü olarak işgücü pazarına fırlatılmasıdır. Bu durum özellikle mevsimlik tarımda sıkça meydana gelen çocuk işçi ölümlerini şehir içine taşımakta ve görünür kılmaktadır. MESEM’li çocuklar 81 şehirde 922 ilçededir, her ailenin bir üyesidir ya da tanıdığımız bir çocuktur” dedi.

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Deprem bölgesindeki inşaatlarda 17 işçi öldü

İSİG Meclisi en çok kaybın inşaat, yol işkolunda yaşandığını aktardı. Bu işkolunda 45 işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat, yol işkolunu 22 işçi ölümü ile taşımacılık, 10’u işçi 6’sı çiftçi olmak üzere 16 emekçiyle tarım, orman işkolu, 11 işçiyle ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu ve 9’ar işçiyle metal, konaklama-eğlence ile belediye genel işler işkolu izledi.

İSİG Meclisi raporunda 45 işçi ölünün yaşandığı inşaat yol işkolundaki ölümlerin 17’sinin deprem bölgesindeki illerde yaşandığını kaydetti.

“11 deprem şehrimizdeki inşaatların başlaması ile işçi ölümleri haberleri gelmeye başladı. 17 inşaat işçisinin ölümü bu şehirlerde meydana geldi. Devletin yaptığı inşaatlarda daha çok iş güvenliği önlemi alındığı belirtiliyor. Oysa inşaatlarda kamu, büyük özel şirket ya da müteahhitlerin yaptığı iş fark etmiyor. Bu ay TOKİ’nin (taşeronlara) yaptırdığı inşaatlarda en az 6 işçi hayatını kaybetti” dedi.

Ayrıca Türkiyeli inşaat şirketlerinin yurtdışında yaptıkları işlerde de can kayıplarının sürdüğünü kaydeden İSİG Meclisi Ocak’ta bu inşaatlara çalışmak için giden 4 işçinin iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Ocak’ta iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı da şöyle:

Ezilme, göçük nedeniyle 28 işçi;

Trafik, servis kazası nedeniyle 27 işçi;

Yüksekten düşme nedeniyle 25 işçi;

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 23 işçi;

Patlama, yanma nedeniyle 11 işçi;

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 9 işçi;

İntihar nedeniyle 9 işçi;

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 7 işçi;

Elektrik çarpması nedeniyle 4 işçi;

Şiddet nedeniyle 3 işçi;

Kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi,

Covid-19 nedeniyle 1 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı 10 işçi hayatını kaybetti...

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(HA)