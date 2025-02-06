Ocak’ta erkeklerin öldürdüğü 28 kadın kimdi?

bianet’in Erkek Şiddeti Ocak raporuna göre, erkekler Türkiye'de en az 28 kadını öldürdü.

Kadınları öldüren en az 40 failden yalnızca 21’i tutuklanırken, 12 fail gözaltında bulunuyor. Beş fail cinayet sonrası intihar ederken, iki failin hukuki süreci ise basına "aranıyor" ya da "belirsiz" olarak yansıdı.

Erkek şiddeti verileri sadece istatistiklerden ibaret değil, toplumdaki şiddet kültürünün, kadınların yaşam hakkına yönelik tehditlerin somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Hayattan koparılan kadınların öyküleri, toplumun her kesiminde şiddetin ne kadar yaygın ve sistematik olduğunu gözler önüne seriyor.

Gamze Alır

23 yaşındaydı. İki çocuğu vardı. Adana Sarıçam’da yaşıyordu. Murat A. onu ateşli silahla öldürdü.

Pınar Z.

36 yaşındaydı. Antalya Muratpaşa yaşıyordu. Gürhan Ü'nünüzerine onu yakarak öldürdü. Fail, Pınar Z.’nin ablası Halime L.’yi de "Bir dahaki sefere KADES'e basacak fırsatın olmayacak" diye tehdit etti.

Ayşe Ç.

İstanbul Sultangazi’de yaşıyordu. Boşanmak istediği kocası onu öldürdü. Cenazesi Urfa’da defnedildi.

Burcu Seymen

İstanbul Esenyurt’ta yaşıyordu. Onu Melik Atay öldürdü.

Canfeda T.

Onu, 28 yaşındaki oğlu öldürdü. 51 yaşındaydı.

Emine Gündüz

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşıyordu. 83 yaşındaydı. Akrabası Burak K. onu öldürdü.

Fatma Elif Kutlu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşıyordu. 28 yaşındaydı. Harun K. ona ateş etti, kaldırıldığı hastanede hayatını kahbetti.

Fatma T.

Sakarya’nın Meşeliyatak köyünde yaşıyordu. 26 yaşındaydı.Kardeşi onu öldürdü.

Gülnaz A.

İstanbul Bağcılar'da yaşıyordu. 45 yaşındaydı. Kocası onu öldürdü.

Latife K.

Mardin'in Mazıdağı yaşıyordu. 80 yaşındaydı. Kocası Ali K. onu öldürdü.

Melisa Ç.

İzmir Karşıyaka'da yaşıyordu. 25 yaşındaydı. Onu öldüren Hasan Ç, önce kaçtı sorna Karşıyaka'daki dere yatağında saklanırken yakalandı.

Meryem D.

Ankara'nın Sincan’da yaşıyordu. Kocası kesici aletle onu öldürdü.

Semiha T

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşıyordu. Onu polis akrabası M.T. öldürdü.

Sevgi E.

Afyon’da yaşıyordu. 41 yaşındaydı. Oğlu H.H.B. onu öldürdü.

Ummuhan K.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşıyordu. 25 yaşındaydı. Eşi Y.K. onu öldürdü.

ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ OCAK 2024 Erkekler Ocak'ta 28 kadını öldürdü

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(BG/EMK)