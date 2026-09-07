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İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 10:35 7 Eylül 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 11:11 7 Eylül 2026 11:11
Okuma Okuma:  2 dakika

Obrukların yanı başında iklim protestosu: "Gerçek sebep fosil yakıtlar"

Konya’da obrukların yanında “İklim krizi burada” pankartı açan 350 Türkiye gönüllüleri, iklim krizinin Türkiye’nin su kaynakları ve tarım alanları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Obrukların yanı başında iklim protestosu: "Gerçek sebep fosil yakıtlar"
Fotoğraf: 350 Türkiye
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İklim kriziyle mücadele için enerji dönüşümü üzerine çalışmalarda bulunan 350 Türkiye, Gerçek Sebep: Fosil Yakıtlar kampanyası kapsamında Konya Ovası’nda obrukların bulunduğu bölgede “İklim Krizi Burada” yazılı pankart açarak, iklim krizinin Türkiye’nin su kaynakları ve tarım alanları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

AFAD’ın Obruk Duyarlılık Haritası çalışmasına göre, Konya Kapalı Havzası’nda kayıt altına alınan obrukların sayısı 739’a ulaştı ve bu obrukların 702’si Konya’da, 29’u Karaman’da, 8’i ise Aksaray’da buluyor.

Konya’da daha önce kayıt altına alınan 576 obruğa, 2020’den bu yana 126 yeni obruk eklendi. Araştırmalar, Konya Ovası’nda obruk oluşumunun iklim krizi, kuraklık ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Yağışların azalması ve sıcaklıkların artması su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, özellikle tarımsal sulamada yeraltı suyunun aşırı kullanılması riski daha da büyütüyor.

Fotoğraf: 350 Türkiye

“Obruklar çift yönlü su krizinin doğrudan sonucu”

Boğaziçi Üniversitesi Dr Öğr Üyesi İrem Daloğlu Çetinkaya, Konya Kapalı Havzası'ndaki obrukların, yıllardır süregelen yeraltı suyu aşırı kullanımının yüzeye çıkan en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Havzadaki tarımsal sulama ihtiyacının büyük kısmının ruhsatsız kuyularla yeraltı suyundan karşılandığına dikkat çeken Çetinkaya, buna karşın iklim değişikliğiyle azalan yağışların akiferlerin doğal beslenimini de zayıflattığını belirtti. Dr Öğr Üyesi İrem Daloğlu Çetinkaya, şunları aktardı:

"Son yıllarda havzada mısır gibi su talebi yüksek ürünlerin ekim alanının giderek genişlemesi de bu baskıyı artıran önemli bir etken. Yani hem talep tarafında aşırı çekim ve yanlış ürün deseni, hem arz tarafında iklim kaynaklı beslenim kaybı aynı anda yaşanıyor. Obruklar da bu çift yönlü krizin doğrudan sonucunda oluşuyor; toprağın altında boşalan akiferler, üzerindeki yüzeyi taşıyamaz hale geliyor."

Fotoğraf: 350 Türkiye

"Etkileri bugün milyonlarca insanın yaşamını ve geçimini doğrudan etkiliyor"

350 Türkiye ekibinden Ege Tok ise “Türkiye, COP31’e Antalya’da ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Konya Ovası’ndaki obruklar iklim krizinin Türkiye açısından soyut bir gelecek senaryosu olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Kuraklık, azalan yağışlar, artan sıcaklıklar ve su kaynakları üzerindeki baskı bugün milyonlarca insanın yaşamını ve geçimini doğrudan etkiliyor" dedi.

“Gerçek Sebep: Fosil Yakıtlar” kampanyasından bahseden Tok, bu kampanya ile iklim krizinin Türkiye’nin farklı yerlerinde yarattığı etkileri görünür kılmayı ve bu krizin gerçek sebebinin fosil yakıtlar olduğunu vurguladıklarını ifade etti. 350 Türkiye'den Tok, son olarak taleplerini yineledi:

"Türkiye, başta kömür olmak üzere yeni fosil yakıt yatırımlarını teşvik etmek yerine fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmalı, yenilenebilir enerjiye dayalı adil bir dönüşümü hayata geçirmelidir.”

(CA)

Haber Yeri
İstanbul
COP31 iklim krizi 350 Türkiye obruk
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