Oba Makarna’daki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya Hendek’te Pazar günü 1 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna’nın fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

Savcılık dün akşam aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin olduğu 7 kişiyi ifadeye çağırdı.

Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında da savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. İfadesi alınan 1 şüpheli ise salıverildi.

Gözaltına alınanlardan ikisi fabrika sahibi.

Yine patlama, yine Hendek, yine işçi ölümleri

Oba makarna hakkında

Türkiye’nin en büyük makarna firmalarından biri. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., 1966’da Antep'te kuruldu. Özgüçlü Ailesi firmayı 2005'te satın aldı. Şu an Antep ve Sakarya’da iki tesisleri var. Sakarya Hendek’teki fabrikayı 2017’de aldılar. 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyorlar.

Şirketin yüzde 56,94'ü Alpinvest, yüzde 22,97'si Turkey Pasta Holding Ltd'nin. Alpinvest Özgüçlü ailesine ait. Turkey Pasta Holding ise Sayacorp ve Venture Capital Bank'ın. Bahreynli bu iki banka Oba Makarna'nın yarısını 2018'de satın aldılar. Şubat 2024’te de şirketin yüzde 20,09'u halka arz oldu.

Yönetim kurulu başkanı Mehmet Musa Özgüçlü. Yönetim Kurulunda Salah Mohammed Amın Abdullah, Naser Abdulhameed Naser Alnaser, Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Adına İpek Cıncıkcı, Aynur Özgüçlü, Hakan Özgüçlü, Azhar Marzooq Ali Almarzooq, Alpaslan Özgüçlü ve Goncagül Sarı bulunuyor.

Türkiye’deki makarnaların yüzde 25’ini üretiyor. Pazar payı yüzde 18. Küresel makarna ticaretinde yüzde 7,4 paya sahip. 2024 başında Hendek fabrikasına iki yeni hat kurdu ve makarna üretim kapasitesini 506 bin tondan 585 bin tona yükseltti.

Eylül 2023 itibariyle 1.262 çalışanı vardı.

(HA)