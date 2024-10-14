Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar

Oba Makarna, 15 Eylül’de beş kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama sonrası işçi çıkarmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta temizlik ekibinde başlayan işten atmalar bu hafta itibariyle kalite kontrole sıçradı. Bölüm sorumlusu, üç kişi haricinde tüm çalışanların işten çıkartılacağını işçilere bildirdi.

WhatsApp mesajıyla çalışanlara yapılan bilgilendirmede işçilere önce yıllık izinlerinin kullandırtılacağı ardından da çıkışlarının verileceği söylendi.

bianet’e konuşan bir kaynak “Kalite kontrol biriminde 10 çalışan vardı. Birisi patlamada vefat etti. Dün itibariyle de içeride üç kişiyi bırakıp, altı kişiyi işten çıkarttılar” dedi. Kaynak, henüz işçilere yazılı bir bildirim yapılmadığını ekledi.

Fabrika yöneticilerinin işçilere tazminatlarının ödeneceğini söylediğini de aktaran kaynak “Ancak ne zaman ve ne şekilde zaman verecekleri belli değil” dedi:

“Kalite kontrol ara eleman gibi görünmesine rağmen diğer tarafların daimi ihtiyaç duyduğu bir istihdam sınıfı. Bu nedenle işten çıkarmalar, temizlik ve kalite kontrolle sınırlı kalmayacak, diğer bölümlere de sıçrayacak. Zaten yıllık izin kullandırmaya çalışılan işçi sayısı çok fazla. Yöneticiler yıllık izinden sonra işçileri işe geri döndürmeme niyetindeler.”

"İşçiler baskı altında"

bianet’in konuştuğu kaynak ayrıca fabrika içinde işçilere mobbing yapıldığından bahsetti:

“Çalışanlar mesai arkadaşlarını kaybettiler. Bugün itibariyle beş işçi öldü. İşe gelip, işten de cenazeye gidenlere bu sürenin yıllık izinlerinden düşüleceği ya da ücretsiz izin yazılacağı söylendi. Üstelik bir saatlik cenaze törenine karşılık Oba Makarna yöneticileri işçileri tüm gün işe gelmemiş sayma derdinde. Oysa herkes ölen arkadaşlarına son görevini yerine getirmeye çalışıyordu.

Bir de Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü, işçileri baskı altında tutmaya çalışıyor. Sürekli fabrikada dolaşarak işçilere laf söylüyor. Sanki patlama işçilerden kaynaklıymış gibi davranıyor. İnsan Kaynakları da insanların e-devleti üzerinden sendikalı olup olmadıklarına bakmaya çalışıyorlar.”

Aylık kârı işçi başına 49 bin TL Oba Makarna Türkiye’nin en büyük makarna firmalarından biri. 1966’da Antep'te kuruldu. Özgüçlü ailesi firmayı 2005'te satın aldı. Şu an Antep ve Sakarya’da iki tesisleri var. Sakarya Hendek’teki fabrikayı 2017’de aldılar. 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyorlar. Şirketin yüzde 56,94'ü Alpinvest, yüzde 22,97'si Turkey Pasta Holding Ltd'nin. Alpinvest, Özgüçlü ailesine ait. Turkey Pasta Holding ise Sayacorp ve Venture Capital Bank'ın. Bahreynli bu iki banka Oba Makarna'nın yarısını 2018'de satın aldılar. Şubat 2024’te de şirketin yüzde 20,09'u halka arz oldu. Yönetim kurulu başkanı Mehmet Musa Özgüçlü. Yönetim Kurulunda Salah Mohammed Amın Abdullah, Naser Abdulhameed Naser Alnaser, Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Adına İpek Cıncıkcı, Aynur Özgüçlü, Hakan Özgüçlü, Azhar Marzooq Ali Almarzooq, Alpaslan Özgüçlü ve Goncagül Sarı bulunuyor. Türkiye’deki makarnaların yüzde 25’ini üretiyor. Pazar payı yüzde 18. Küresel makarna ticaretinde yüzde 7,4 paya sahip. 2024 başında Hendek fabrikasına iki yeni hat kurdu ve makarna üretim kapasitesini 506 bin tondan 585 bin tona yükseltti. Eylül 2023 itibariyle 1.262 çalışanı vardı. 15 Eylül’deki patlama sonrası Patlama sonrası aralarında fabrika yöneticileri ve sahiplerinin olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Ancak sadece fabrika müdürü U.V. tutuklandı. Bu sırada üretim fason olarak Türkiye ve Mısır'daki beş ayrı tesise kaydırıldı. Ayrıca şirket 2024’ün ilk altı ayında 350 milyon 676 bin TL net kâr açıkladı. İşçi başına ayda 49 bin TL kâr elde etti. Patlama sonrası oluşan maddi zarar için sigorta başvurusunda bulundu.

(HA)