ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 18:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 18:34
3 dk Okuma

Oba Makarna’da ihmal öldürmüş

5 kişinin öldüğü Oba Makarna patlamasıyla ilgili bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre elektrik panosundaki kısa devrenin çıkardığı kıvılcım tahıl tozunun patlamasına yol açtı. Bilirkişiler rapora "Tesiste gerekli önlemler alınsaydı, olay önlenebilirdi" diye not düştü.

Hikmet Adal

ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal

ENRead in English
Görseli Büyüt
Oba Makarna’da ihmal öldürmüş
Fotoğraf: Emre Ayvaz / AA

Sakarya Hendek’teki Oba Makarna Fabrikası’nda 15 Eylül meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamayla ilgili bilirkişi raporu çıktı.

Alanında uzman üç akademisyen ile bir mühendisin hazırladığı rapora göre patlama/yangın değirmen bölümünde meydana geldi. Elektrik panolarının olduğu kontrol odasında başladı. Nedeni ise tahıl tozu.

Raporda bunun için “Enerji odasındaki kısa devre anında oluşan kıvılcım ile ortamda bulunan un tozunun tutuşarak patladığı kanaatine varılmıştır” denildi. Ancak raporda, patlamanın temel sebebi olarak iş güvenliği ihmalleri gösterildi. Buna göre risk analizi doğru yapılmadı, toz oluşumu gözardı edildi. Elektrik tesisatında da problemler vardı.

Bilirkişiler raporun sonuç bölümüne “Yangın ve patlama, mevzuata uygunsuzluklar ve önlem eksiklikleri nedeniyle oluşmuştur. Tesiste gerekli önlemler alınsaydı, olayın önlenebileceği kanaatine varılmıştır. İşverenin ve ilgili sorumluların ihmallerine bağlı olarak olayın meydana geldiği düşünülmektedir” notunu düştü.

Risk gözardı edilmiş

Rapordan öne çıkanlar ihlaller şöyle:

  • Mevcut Risk Analizi; Oba Makarna büyüklüğünde bir işletmeyi kapsayacak ve tüm yönleriyle karşılayacak seviyede değildir.
  • İş güvenliği uzmanının, un/makarna fabrikası ve değirmende risk analizi hazırlarken dikkat etmesi gereken hususların başında tahıl tozu patlaması riski gelir. Mevcut risk analizinde toz patlaması bir madde olarak belirtilmiş, risk derinlemesine analiz edil(e)memiştir.
  • Değirmen bölümünün çeşitli alanlarında yoğun toz birikimi olduğu tespit edilmiştir.
  • Toz ölçümünün sadece ‘Paketleme’ adı verilen bir yerde yapıldığı anlaşılmamakta olup, yapılan ölçüm sadece iş hijyeni açısından değerlendirildiği görülmektedir. Değirmen bölgesindeki toz oluşum seviyesinin tespit ve takibinin yapılmadığı anlaşılmaktadır.
  • Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) tesisin mevcut faaliyetinin devamını sağlayacak nitelikte hazırlanmış bir rapor olup, tesisteki mevzuata aykırı durumlar ve bu aykırılıklardan kaynaklanabilecek patlama/yangın ve diğer tehlikeler dikkate alınmadan hazırlanmıştır.
  • Elektrik tesisatı patlamaya karşı korumalı şekilde tasarlanması ek, tamir, bant, sargı vs. olmamalıdır. Ancak kaza sonrası sahada yaptığımız incelemede elektrikçi bandıyla ek yapılmış kablolar tespit edilmiştir.
  • Değirmen başta olmak üzere fabrika genelinde elektrik panolarının kapaklarının açık olduğu ve toza maruz kalarak toz birikimine uygun ortam oluşturduğu tespit edilmiştir.
  • İşyerinde İş Güvenliği kültürünün oluşmamış olduğu, iş kazalarının olağan/rutin kazalar olarak değerlendirildiği, ramak kala ve iş kazası sonrası alınması gereken aksiyonların, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin biçimde yapılmadığı, iş güveliği uzmanının değerlendirmelerinin tespit ve önerilerinin işyerinde uygulamaya geçmemiş olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

Özgüçlü 1. derecede sorumlu

Bilirkişi raporunda Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü, ‘işveren yükümlüklerine aykırı hareketleri sebebiyle’ patlamadan 1. derecede sorumlu olarak gösterildi.

Patlamadan Korunma Dokümanını (PKD) hazırlayan İ.B. de ‘belgeyi hazırlanırken tesisin incelenmesi için yeterli zamanı ayırmadığı’, ‘bilimsel temelleri yeterince değerlendirilmediği’, ‘toz patlama riskinin en yüksek olduğu alanlarda teknolojik korunma önlemlerini öngörmeyerek riskinin görülmesine engel olduğu’ gerekçesiyle patlamadan 1. derecede sorumlu tutuldu.

İş güvenliği uzmanı D.T., ‘tesis için hazırlanması zorunlu olan risk analizini, patlamadan korunma dokümanını ve makine ekipman periyodik kontrolünü tozlu çalışma ortamını dikkate almadan hazırladığı’, ‘temizlik ve bakım işlerinin daha etkin yapılması noktasındaki rehberlik sorumluğunu yerine getirmediği’ ve ‘mevcut riskler(açık pano kapakları, tozlu ortam, toz biriken elektrik panoları) doğrultusunda işveren/işveren vekiline faaliyet durdurma önerilerini yapmadığı’ için 2. derecede sorumlu olarak gösterildi.

Ayrıca, değirmen sorumlusu, elektrik sorumlusu, idari işler sorumlusu sorumluluklarını yerine getirmedikleri için patlamadan 2. derecede sorumlu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Oba Makarna
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
İhale haberine açılan soruşturmaya takipsizlik
18 Aralık 2024
İhale haberine açılan soruşturmaya takipsizlik
Mahkemeden Can Atalay göndermeli 'ifade özgürlüğü' kararı
11 Aralık 2024
Mahkemeden Can Atalay göndermeli 'ifade özgürlüğü' kararı
"642 milyon TL’lik ihalenin haber değeri yoksa neyin var?"
10 Aralık 2024
"642 milyon TL’lik ihalenin haber değeri yoksa neyin var?"
DEM Parti'den 2025 bütçesine muhalefet şerhi: Bu bütçe ne emeği ne çevreyi koruyor
9 Aralık 2024
DEM Parti'den 2025 bütçesine muhalefet şerhi: Bu bütçe ne emeği ne çevreyi koruyor
"Otoriter güçler hukuka dayalı dünya düzenini tehdit ediyor"
5 Aralık 2024
"Otoriter güçler hukuka dayalı dünya düzenini tehdit ediyor"
Sayfa Başına Git