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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 12:36
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 12:44
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Oba Makarna patlamasında ölenlerin sayısı beşe yükseldi

Patlamada yaralanan işçi Naim Karagüzel yaşam mücadelesini kaybetti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Oba Makarna patlamasında ölenlerin sayısı beşe yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Naim Karagüzel bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karagüzel, patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Karagüzel'in cenazesi Hendek Çağlayan Mahallesi'nde bugün ikindi namazı sonrası defnedilecek.

Karagüzel’in ölümüyle patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ne olmuştu?

Oba Makarna’da 15 Eylül'de patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) de 10 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamlarını yitirdi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklandı, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Oba Makarna'daki patlama: Fabrika yeni denetimden çıkmış
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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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