Oba Makarna patlaması: 5 kişinin öldüğü fabrikanın toz toplama sistemi kapatılmış

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024'te 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık fabrika müdürü V.U, tutuksuz sanıklar iş güvenliği uzmanı D.T, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve idari işler sorumlusu C.B, patlamada bir kısım yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ve değirmen sorumlusu Ö.K. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Yoklama, kimlik tespiti ve iddianamenin kabul kararının okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

SEGBİS ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık V.U, 31 yıl uluslararası bir makarna fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olduğunu, ardından buradan teklif aldığını ve 2023 Mart'ta göreve başladığını söyledi.

Patronların talimatıyla hareket ettiğini, işveren vekili olmadığını savunan V.U, telefonla aranarak olaydan haberdar olduğunu, Bolu'dan fabrikaya geldiğini kaydetti.

Sanık V.U. patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarına katıldığını dile getirerek, "18 Eylül'de bana C sınıfı imza yetkisi verildiğini cezaevinde öğrendim. Bu da benim şube müdürüm olmadığının işaretidir." dedi.

Fabrikada "makarna", "değirmen" ve "noodle" bölümlerinin yer aldığını, kendisinin makarna bölümünden sorumlu olduğunu ve yetki verilmediğini öne süren V.U, "Yönetim kurulu ve genel müdürün talimatıyla işler yürür. Burası patronlar tarafından yönetilir." savunmasında bulundu.

V.U, değirmen bölümünde toz toplama sisteminin kurulduğunu fakat tutuksuz sanık Ö.K'nin istemesi üzerine iptal edildiğini iddia ederek, "Ben olsam sistemi söktürmezdim. Sistem sökülmeseydi patlama olmazdı. Sistem söküldüğünde istifa dilekçesini verdim. Ondan sonra bana 'Sen değirmene karışma, makarnayla ilgilen.' denildi." ifadelerini kullandı.

Olaydan 1 ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetim gerçekleştirildiğini ve eksikliklerin tespit edildiğini aktaran V.U, "Bu eksiklikleri giderdik. Farklı bir şey var; 1 ay önce denetlenen fabrikada patlamanın olmaması gerekiyordu. Kusur ve ihmalim yoktur. İşveren vekili olarak çalışmıyorum. Patronların talimatıyla çalışıyordum. Beraatımı talep ederim." dedi.

Sanığın avukatları, yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararı anlayamadıklarını dile getirerek, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

"Eksiklik tespit edilen 37 maddeyi tamamladık"

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık D.T, fabrika bünyesinde çalışmadığını belirterek, 13 Mayıs 2024'te göreve atandığını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlendiklerini dile getiren D.T, "Eksiklik tespit edilen 37 maddeyi tamamladık. Toplu eğitimlere başladım fakat vardiya usulü çalışıldığı için olaya kadar tamamlayamadım. İhmalimin olduğunu düşünmüyorum. Görevim esnasında tespit ettiğim eksiklikleri bildiriyordum. Sanık V.U. ile irtibat halindeydim, kendisini fabrika müdürü olarak biliyordum. Patlamaya kadar fabrika sahiplerini görmedim." diye konuştu.

Değirmen sorumlusu tutuksuz sanık Ö.K, talimat duruşmasında verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, "Beni sanık V.U. işe aldı. Hiçbir yetki ve sorumluluğum yoktur. Patlamanın meydana gelmesinde herhangi ihmalim yoktur. V.U. ile irtibat halindeydim, kendisini müdür olarak biliyorum." ifadelerini kullandı.

Toza karşı yapabileceği bir şeyinin olmadığını çünkü bu konuda görevinin bulunmadığını aktaran Ö.K, "Ben de yaralandım, ölebilirdim. Beraatimi istiyorum." dedi.

45 dakika önce içilen sigara

Elektrik bakım sorumlusu tutuksuz sanık Y.T, fabrikada 2017'de elektrik bakım teknisyeni olarak işe başladığını, daha sonra ayrıldığını söyledi. Y.T, 2023'te tekrar işe başladığını belirterek, şunları anlattı:

"Olayı arkadaşlarımın aramasıyla öğrendim. Yangını söndürme çalışmalarına yardım ettim. Bilirkişi raporunu ve suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan 45 dakika önce değirmen panosunda bir kişinin sigara içtiği görülüyor, patlamaya bu sebep olmuş olabilir. Olayın aydınlatılması için katkıda bulundum."

Ölenlerin yakınları katılma talebinde bulundu

Tutuksuz sanıklar patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ve idari işler sorumlusu C.B. de talimat duruşmasında verdikleri savunmalarını tekrarladıklarını kaydetti.

Patlamada hayatını kaybeden Merve Menteş ve Naim Karagüzel'in yakınları ile olayda yaralanan S.A, Ü.K. ve Z.E. söz alarak şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık V.U'nun tutukluluk halinin devamı ve sanıklar Y.T. ile Ö.K. hakkındaki "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirinin devamını talep etti.

Söz verilen V.U. tahliyesini talep ederken, Y.T. ve Ö.K'nin avukatları da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Müşteki avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek, yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Sanık V.U'nun tutukluluk halinin devamına, sanıklar Y.T. ile Ö.K. hakkındaki "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına ve imza şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu? Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 1'i itfaiye eri 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı. Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. İfade ve işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheliler yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. ile satın alma sorumlusu İ.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

(HA)