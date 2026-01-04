ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:12
 SG: Son Güncelleme: 04.01.2026 14:23
Okuma Okuma:  2 dakika

NY Times iddiası: ABD, Maduro’ya Türkiye’de sürgün teklif etti

New York Times, Washington'un Maduro’ya görevden çekilmesi karşılığında Türkiye’de sürgün önerdiğini, Maduro’nun teklifi reddetmesi üzerine Trump yönetimi askeri operasyon kararı aldığını yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

NY Times iddiası: ABD, Maduro’ya Türkiye’de sürgün teklif etti
Fotoğraf: Pedro Mattey / AA

New York Times’ın (NYT) görüştüğü ABD’li ve Venezuelalı yetkililere göre Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya görevden çekilmesi ve Türkiye’ye gitmesi karşılığında güvenli bir sürgün önerdi. Maduro bu teklifi reddedince ABD Başkanı Donald Trump, askeri operasyon talimatı verdi.

Eric Schmitt, María Victoria Fermín, Mariana Martínez, Isayen Herrera imzalı habere göre Maduro, Aralık ayı sonunda Trump yönetiminin ilettiği ültimatomu kabul etmedi. ABD’li yetkililer, Maduro’nun teklifi geri çevirmesini ve kamuoyuna yansıyan rahat tavırlarını “Washington’la alay” olarak yorumladı. Trump ekibi bu tutumun ardından askeri tehditleri hayata geçirme kararı aldı.

Maduro’ya teklif 23 Aralık'ta gitti. İletilen teklif kapsamında Maduro’nun Venezuela’dan ayrılması ve Türkiye’ye gitmesi seçenekler arasındaydı. Teklif Maduro’nun ülkeyi terk etmesi karşılığında ABD’nin olası baskın planlarını durdurmasını içeriyordu. Ancak Maduro bu öneriyi öfkeli biçimde reddetti.

Bunun üzerine Trump 25 Aralık'ta operasyon için düğmeye bastığını bastı.

Washington’un tercihi: Delcy Rodríguez

Habere göre ayrıca ABD’li yetkililer, operasyon öncesinde Maduro’nun yerine geçecek ismi belirledi. Trump yönetimi, geçici liderlik için Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez üzerinde uzlaştı. ABD’li yetkililer, Rodríguez’in petrol sektöründeki yönetimini ve ekonomi politikalarını “çalışılabilir” bulduklarını söyledi.

Haberde konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Rodríguez için “Onunla Maduro’dan çok daha profesyonel bir ilişki kurabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Aynı yetkililer, Rodríguez’in ABD enerji yatırımlarını koruyacağı yönünde güvence verdiğini de ileri sürdü.

Machado gözden düştü

Trump yönetimi, 2024 seçimlerini kazanan muhalefet lideri María Corina Machado’yu ise dışarda bıraktı. Machado’nun Nobel Barış Ödülü almasına ve Trump’a açık destek vermesine rağmen Beyaz Saray, Venezuela’yı yönetmek için gerekli “saygıya ve desteğe sahip olmadığını” savundu.

Trump, Rodríguez’i kabul edeceğini açıklarken, Machado’nun liderlik iddiasını reddetti. Machado ise Maduro’nun yakalanmasının ardından “iktidarı almaya hazır olduklarını” duyurdu. Ancak Trump, Machado ile görüşmediğini ve onun ülkeyi yönetmesinin “çok zor” olduğunu söyledi.

“ABD Venezuela’yı yönetecek”

Trump, yaptığı açıklamada ABD’nin Venezuela’yı belirsiz bir süre “yöneteceğini” ve Amerikan petrol çıkarlarını geri alacağını söyledi. Uzmanlar, bu açıklamayı Washington’un açık bir güç ve nüfuz ilanı olarak değerlendirdi.

ABD’li yetkililer, Rodríguez yönetiminin Washington’un çizdiği sınırlara uymaması durumunda yeni askeri müdahalelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Buna karşın ABD, Venezuela’ya yönelik petrol yaptırımlarını şimdilik yürürlükte tutuyor.

Nicolás Maduro kimdir?
Nicolás Maduro kimdir?
3 Ocak 2026

(HA)

ilgili haberler
Çin Devlet Başkanı: Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor
Bugün 09:29
/haber/cin-devlet-baskani-tek-tarafli-ve-zorbaca-eylemler-uluslararasi-duzenin-altini-oyuyor-315231
“Belirleyici olan Maduro değil, Venezuela halkının alacağı tutum”
3 Ocak 2026
/haber/belirleyici-olan-maduro-degil-venezuela-halkinin-alacagi-tutum-315198
Özel'den Erdoğan'a: ‘Kardeşim Maduro’ diyordun; Trump'tan korkuyorsun
3 Ocak 2026
/haber/ozel-den-erdogan-a-kardesim-maduro-diyordun-trump-tan-korkuyorsun-315207
Maduro'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesi, New York'ta protesto edildi
Bugün 08:42
/haber/maduro-nun-yargilanmak-uzere-abd-ye-getirilmesi-new-york-ta-protesto-edildi-315230
Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu
3 Ocak 2026
/haber/trump-maduro-ailesini-kacirdiklarini-duyurdu-315199
Nicolás Maduro kimdir?
3 Ocak 2026
/haber/nicolas-maduro-kimdir-315205
Venezuela’da OHAL ilan edildi; hükümet 'seferberlik' çağrısı yaptı
3 Ocak 2026
/haber/venezuelada-ohal-ilan-edildi-hukumet-seferberlik-cagrisi-yapti-315203
ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler
3 Ocak 2026
/haber/abd-nin-venezuela-saldirisina-ilk-tepkiler-315200
Muhalefetten ABD’ye Venezuela tepkisi: Bu müdahale küresel bir tehdit
4 Ocak 2026
/haber/muhalefetten-abdye-venezuela-tepkisi-bu-mudahale-kuresel-bir-tehdit-315216
ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA
Türkiye'den ABD ve Venezuela'ya 'itidalli davranma' çağrısı
3 Ocak 2026
/haber/turkiye-den-abd-ve-venezuela-ya-itidalli-davranma-cagrisi-315206
