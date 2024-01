NY: Îsraîl alîkariyên mirovî yên ji bo Xezeyê asteng dike

Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) Stephane Dujarric di civîna çapemeniyê ya rojane de pirsên rojnamevanan bersivand.

Dujarrîc diyar kir û got, "Tîmên me yên alîkariya mirovî radigihînin ku sînordarkirinên Îsraîlê yên li ser hawirdeya alavên krîtîk û amûrên ragihandinê, operasyonên alîkariyê yên ewledar û bibandor li her derê Xezayê dixe xetereyê."

Dujarric diyar kir ku alîkariya însanî ya Neteweyên Yekbûyî ya ji bo bakurê Xezeyê ji aliyê Îsraîlê ve hatiye astengkirin û wiha got: "Ji 29 teslîmatan ku ji bo 2 hefteyên ewil ên meha Kanûna Paşiyê de hatibûn plankirin tenê 7 bi tevahî an jî qismî hat bicihanîn."

Dujarric aşkere kir ku Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê (WHO) ragihandiye ku li Xezeyê ji ber kêmbûna avê 152 hezar nexweşên îshalê hene û ji nîvê van bûyeran zêdetir di zarokên di bin 5 salî de hatine dîtin.

"Derengketina karên derzîkirinê yên rûtîn û nebûna dermanan ji bo dermankirina nexweşiyan metirsiya belavbûna nexweşiyan zêdetir dike."

Di êrîşên Îsraîlê yên ji 7ê Çiriya Pêşiyê vir ve yên li dijî Xezeyê de 25 hezar û 295 Filistînî di nav de herî kêm 10 hezar û 800 zarok û 7 hezar û 250 jin hene mirine û 63 hezar kes jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku hîna bi hezaran mirî di bin xirbeyan de ne.

