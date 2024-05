NY: Di êrîşa Îsraîlê ya li ser Refahê de herî kêm 200 kes mirin

Juliette Touma, Dîrektora Ragihandinê ya Ajansa Alîkariya bi Penaberên Filistînî yên li Rojhilata Nêzîk û Avadaniyê (UNRWA) ya Neteweyên Yekgirtî (NY) di civîna çapemeniyê ya rojane ya li New Yorkê da pirsên rojnamegeran bersivand.

Milyonek kes koçber bûne

Toumayê diyar kir ku piştî 6ê Gulanê zêdetirî milyonek kes ji Refahê ku li başûrê Xezeyê ye derketine û destnîşan kir ku koçkirin hê jî dewam dike.

Toumayê diyar kir ku ev kesana beriya niha jî gelek caran hatin koçberkirin û li herêmê bombebaran didome.

Toumayê da xuyakirin ku di nava 3 hefteyên dawî de tenê 200 tirên alîkariyê derbas bûne.

"Li her dera Xezeyê mirin heye"

Toumayê derbarê êrîşên Îsraîlê yên li ser kampa ku Filistîniyên bi zorê ji Refahê li cih û warên xwe bûne lê ne de, agahiyên ku ji ekîbên xwe û çavkaniyên xizmetên tenduristiyê dikin yên navneteweyî wergirtine parve kir.

Toumayê da zanîn ku piştî êrîşên 26ê Gulanê ew pê hesiyan ku gelek mirî hene û jin û zarok jî di nav de herî kêm 200 kes hatine kuştin.

Her weha Toumayê got, "Li her dera Xezeyê mirin heye."

