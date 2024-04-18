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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 11:22
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:24
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Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir haftada 75 Filistinli öldürüldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda 75 kişi öldürüldü, 348 kişi yaralandı, 100 kişi kayıp.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir haftada 75 Filistinli öldürüldü
Fotoğraflar: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda yürüttüğü 8 günlük askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bir hafta içinde 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 348 kişinin de çeşitli şekillerde yaralanarak hastanelere getirildiğini açıklayan Medya Ofisi, bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiğini duyurdu.

13 bin yerleşim birimi hasar aldı

Toplam 523 kişinin çeşitli şekillerde ölü, yaralı ve kayıp olarak İsrail saldırılarından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırılarda 13 bin yerleşim biriminin de farklı düzeylerde hasara uğradığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun bölgede çeşitli boyutlarda 14 yüksek bina ve apartmanı ve onlarca evi de yıktığına işaret edilen açıklamada, yıkılan bina ve evlerden çok sayıda Filistin vatandaşının da bombalanma tehditleri sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Uluslararası kurumlar ve ülkelere çağrı

Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı uygulanan suçlardan dolayı İsrail işgal ordusu kınanırken, uluslararası kurumlar ve tüm dünya ülkelerine işgalcilerin yüzlerce kez işlediği suçları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail işgal güçlerinin yanı sıra, uluslararası toplum ve Amerikan yönetiminin sivil insanların başına gelen durumlardan tam sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci de yaralandı.

Yaralanan gazeteciler, tedavi için Avde Hastanesi'ne taşındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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