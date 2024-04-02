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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 08:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 08:52
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Nusaybin’de seçimde yaralanan Akbulut hayatını kaybetti

Yerel seçimde muhtarlıkla ilgili çıkan silahlı kavgada 3 kişi silahla vurularak yaralanmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Nusaybin’de seçimde yaralanan Akbulut hayatını kaybetti
Fotoğraf: MA

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi’nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan Hilmi Akbulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, Görentepe Mahallesi’nde muhtarlıkla ilgili çıkan kavgada Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hilmi Akbulut, dün akşam hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlar oldu, köyde güvenlik önlemleri alındı.

(AS)

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