Nusaybin’de seçimde yaralanan Akbulut hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi’nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan Hilmi Akbulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, Görentepe Mahallesi’nde muhtarlıkla ilgili çıkan kavgada Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hilmi Akbulut, dün akşam hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlar oldu, köyde güvenlik önlemleri alındı.

(AS)