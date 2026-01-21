ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:28 21 Ocak 2026 15:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 16:34 21 Ocak 2026 16:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Nusaybin’de nöbetin ikinci günü: "Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadık"

Nusaybin'de konuşan DEM Partili Uçar, "Kürdün özgürlüğü, kimliğinin tanınması bu kadar mı zorunuza gidiyor? Kürtler herkesin hakkı olan özgürlüğünü, dilini, kimliğini istiyor. Kimsenin zoruna gitmesin" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nusaybin’de nöbetin ikinci günü: "Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadık"
Fotoğraf: İlke TV

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgeleri saldırmasını protesto etti.

10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
21 Ocak 2026

DEM Parti, Suriye'nin kuzeyinde yine SDG kontrolünde bulunan Kamışlı sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş saat 11.00'de Nusaybin Eski Hacılar Mezarlığı'nda başladı. DEM Parti'nin düzenlediği yürüyüşe partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.

Yürüyüşün ardından DBP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti İstanbul milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar konuştu.

"Yüzyıllık hafızayla sokaktayız"

Uçar, şunları söyledi:

"O kurşunlar Kürt'ün özgürlük talebine, kimliğine, mücadelesine... O yüzden sokaktayız. Bir kışkırtma ile değil yüzyıllık hafızayla sokaktayız. Bu hafıza 27 Şubat çağrısıyla düzelecek. Mazlum Abdi daha fazla kan dökülmesin diye açıklama yaptı. Halen daha kapsayıcılığı ve diplomasiyi önemsediklerini ifade ediyorlar. Çok kıymetli ve bu fırsat kaçırılmamalı. Peki HTŞ ne vaat ediyor Orta Doğu'ya? Kapkara bir karanlık. Kürt halkı Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadı. Kopkoyu bir karanlık, içinde ışık zerresi bile yok. 2012'den bu yana kendi eliyle özgürlüğü inşa edebilen tek bir yer var.

Kürt'ün özgürlüğü, kimliğinin tanınması bu kadar mı zorunuza gidiyor? Kürtler herkesin hakkı olan özgürlüğünü, dilini, kimliğini istiyor. Kimsenin zoruna gitmesin. Yıllardır Türkiye'de demokratik siyaset yürütürken çabamız bu. Kürt hakkını alınca kimse hakkından bir şey kaydetmiyor. Biz yaşadığımız müddetçe Demokratik Suriye Güçleri'nin savunduklarını savunmaya devam edeceğiz. Kürt halkının da Türkmenlerin de bütün halkların özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Fotoğraf: MA

Gazeteciler gözaltına alındı

Yapılan yürüyüşün ardından kitle sınırı geçmek istedi. Bu sırada polis müdahalede bulunrak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler Heval Önkol, Ferhat Akıncı, Pelşin Çetinkaya, Muhammet Ali Yılmaz, Kesira Önel ve Barış Demircan da bulunuyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
nusaybin Suriye çiğdem kılıçgün uçar Tuncer Bakırhan dem parti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git