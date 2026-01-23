ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:14 23 Ocak 2026 16:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.01.2026 16:16 23 Ocak 2026 16:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Nusaybin’de gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Kesira Önel, Pelşin Çetinkaya, Heval Önkol, Ferhat Akıncı ve Muhammed Ali Yılmaz, savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nusaybin’de gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı
Fotoğraf: MA

Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıların protesto edildiği Mardin’in Nusaybin ilçesindeki eylemleri takip ederken gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Kesira Önel ile gazeteciler Pelşin Çetinkaya, Heval Önkol, Ferhat Akıncı ve Muhammed Ali Yılmaz’ın ifadeleri Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki alındı.

Gazeteciler daha sonra bugün Nusaybin Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından da serbest bırakıldı.

5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
22 Ocak 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
nusaybin
ilgili haberler
5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
22 Ocak 2026
/haber/5-gazetecinin-de-aralarinda-oldugu-22-kisinin-gozalti-suresi-1-gun-uzatildi-315897
Nusaybin’de nöbetin ikinci günü: "Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadık"
21 Ocak 2026
/haber/nusaybinde-nobetin-ikinci-gunu-suruc-u-ankara-gari-ni-amed-i-antep-i-unutmadik-315864
“Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılması, gecikmiş bir adımın doğru zamanda atılması demek”
24 Kasım 2025
/haber/nusaybin-sinir-kapisinin-acilmasi-gecikmis-bir-adimin-dogru-zamanda-atilmasi-demek-313829
Hişyar Özsoy: Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılması siyasi çözümün önünü açacaktır
1 Ekim 2025
/haber/hisyar-ozsoy-nusaybin-sinir-kapisinin-acilmasi-siyasi-cozumun-onunu-acacaktir-312105
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
22 Ocak 2026
/haber/5-gazetecinin-de-aralarinda-oldugu-22-kisinin-gozalti-suresi-1-gun-uzatildi-315897
Nusaybin’de nöbetin ikinci günü: "Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadık"
21 Ocak 2026
/haber/nusaybinde-nobetin-ikinci-gunu-suruc-u-ankara-gari-ni-amed-i-antep-i-unutmadik-315864
“Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılması, gecikmiş bir adımın doğru zamanda atılması demek”
24 Kasım 2025
/haber/nusaybin-sinir-kapisinin-acilmasi-gecikmis-bir-adimin-dogru-zamanda-atilmasi-demek-313829
Hişyar Özsoy: Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılması siyasi çözümün önünü açacaktır
1 Ekim 2025
/haber/hisyar-ozsoy-nusaybin-sinir-kapisinin-acilmasi-siyasi-cozumun-onunu-acacaktir-312105
Sayfa Başına Git