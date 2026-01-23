Nusaybin’de gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıların protesto edildiği Mardin’in Nusaybin ilçesindeki eylemleri takip ederken gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı.
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Kesira Önel ile gazeteciler Pelşin Çetinkaya, Heval Önkol, Ferhat Akıncı ve Muhammed Ali Yılmaz’ın ifadeleri Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki alındı.
Gazeteciler daha sonra bugün Nusaybin Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından da serbest bırakıldı.
5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
22 Ocak 2026
(HA)