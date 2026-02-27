ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 13:21 27 Şubat 2026 13:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 13:42 27 Şubat 2026 13:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Nusaybin- Qamişlo sınır kapısı 14 yıl sonra açılacak

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı’nın 31 Mart itibariyle açılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nusaybin- Qamişlo sınır kapısı 14 yıl sonra açılacak
Fotoğraf: AA

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Qamişlo (Kamışlı) bölgesi arasındaki Nusaybin Sınır Kapısı, 14 yıl aradan sonra önümüzdeki ayın sonunda yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı’nın 31 Mart itibariyle açılacağını açıkladı.

Rûdaw’ın aktardığı bilgilere göre, DTSO Şubat Ayı Meclis toplantısı, Meslek Komite Başkanları ve üyelerinin katılımıyla odanın toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Nevin İl başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Mehmet Kaya, bölge illerinin Mega Sanayi Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Kapının açılmasıyla yardımlar daha hızlı ulaştırılabilecek ve Suriye ile ticaret yeniden canlanacak.

Nusaybin Sınır Kapısı, Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında Beşar Esad yönetimi tarafından tadilat gerekçesiyle kapatılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nusaybin Sınır Kapısı kamışlı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git