Nusaybin- Qamişlo sınır kapısı 14 yıl sonra açılacak

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Qamişlo (Kamışlı) bölgesi arasındaki Nusaybin Sınır Kapısı, 14 yıl aradan sonra önümüzdeki ayın sonunda yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısı’nın 31 Mart itibariyle açılacağını açıkladı.

Rûdaw’ın aktardığı bilgilere göre, DTSO Şubat Ayı Meclis toplantısı, Meslek Komite Başkanları ve üyelerinin katılımıyla odanın toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Nevin İl başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Mehmet Kaya, bölge illerinin Mega Sanayi Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Kapının açılmasıyla yardımlar daha hızlı ulaştırılabilecek ve Suriye ile ticaret yeniden canlanacak.

Nusaybin Sınır Kapısı, Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında Beşar Esad yönetimi tarafından tadilat gerekçesiyle kapatılmıştı.

