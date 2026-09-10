Nusaybin'deki baba-kızın öldürülmesinden şüpheli üç kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta aydınlatıldığını duyurduğu faili meçhul cinayet soruşturmasında ilk kez 3 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 Eylül'de dört ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Soruşturma, 2012'de alınan ifadelerdeki çelişkiler, HTS kayıtları ve baz istasyonu çalışmalarıyla ilerliyor. Ancak tutuklananların kimlikleri, meslekleri ve olay tarihindeki konumları açıklanmadı. İsmail Akın ve kızı Elif'in öldürüldüğü Hebisê/İlkadım kırsalı askeri güvenlik bölgesi içinde ve Dallıca Karakolu'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeydi. İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre baba ve kızı yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüştü. Yeni soruşturmanın, cinayetin askeri bölgede işlenmesi ve 14 yıl boyunca sonuçsuz kalma nedenleri üzerinde durup durmadığı bilinmiyor.

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta “aydınlatıldığını” duyurduğu faili meçhul cinayet dosyasının soruşturmasında ilk kez 3 kişi tutuklandı. Ancak tutuklananların kimlikleri, olay sırasındaki konumları ve cinayetle hangi somut kanıtlarla ilişkilendirildikleri konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 Eylül’de yaptığı açıklamada dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını, bir kişinin de arandığını bildirmişti.

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Tutuklananların kimlikleri açıklanmadı

Bakanlık, soruşturmanın 2012’de alınan ifadelerdeki çelişkilerin, HTS kayıtlarının, telefonların olay sırasındaki konumlarını belirlemeye yönelik daraltılmış baz çalışmalarının ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesiyle ilerlediğini açıklamıştı.

Ancak üç kişinin tutuklanmasına karşın soruşturmanın en önemli açık noktaları sürüyor. Tutuklananların kimlikleri, meslekleri ve olay tarihinde hangi sıfatla bölgede bulundukları açıklanmadı. Şüpheliler arasında kamu görevlilerinin bulunup bulunmadığı konusunda da resmi makamlar henüz bilgi vermedi.

bianet’in 4 Eylül’de yayımladığı haberde, İsmail Akın ve kızı Elif’in öldürüldüğü Hebisê/İlkadım kırsalının dönemin insan hakları raporlarına göre askeri güvenlik bölgesi içinde ve Dallıca Karakolu’na yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunduğu hatırlatılmıştı.

İHD Mardin Şubesi ve Mardin Barosunun olayın hemen ardından yaptığı incelemeler ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 2012 raporunda, baba ve kızın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğüne ilişkin bulgular kayda geçirilmişti.

Yeni soruşturmanın, cinayetin askeri güvenlik bölgesinde işlenmiş olması ve ilk soruşturmanın 14 yıl boyunca sonuçsuz kalmasının nedenleri üzerinde durup durmadığı da henüz bilinmiyor.

(AEK)