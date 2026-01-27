Nusaybin'de işkencede ağır yaralanan Diyar Koç, uçakla Ankara'ya götürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Rojava’ya yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alınan ve ağır yaralı olmasına rağmen tutuklanan 25 yaşındaki Diyar Koç tedavisine Ankara’da devam edilmesi kararıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Diyarbakır Cezaevi “sağlık durumu” nedeniyle kabul etmedi

Diyar Koç, 20 Ocak’ta sınır hattında gözaltına alındığı sırada güvenlik güçlerince darp edildiği anlara dair video kayıtları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Güvenlik güçlerince darp edilen ve uzun süre işkence gören Diyar Koç, durumunun ağırlaşması üzerine önce Nusaybin Devlet Hastanesine ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Hastanede de kötü muamele

Avukat Berivan Orhan, Koç'un Mardin’deki tedavisine polis tarafından müdahale edildiğini, kendisiyle yakından ilgilenen doktorların özellikle uyarıldığını açıkladı.

Diyar Koç 23 Ocak’ta iç kanama riskine karşın, tedavisi yarıda kesilerek mahkemeye çıkartıldı ve "örgüt üyeliği" ve "sınır güvenliğini ihlal" suçlamalarıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Avukatların tutanağı

Diyar Koç’un beyin kanaması riskine karşın hastaneden çıkarılması üzerine oluşturdukları tutanakta avukatları, şu gözlemleri kayda geçirmişlerdi:

"Diyar Koç’un hastanede devam eden tedavisi sürmekte iken taburcu edilmesine karar verildiğini öğrenmemiz üzerine 23/01/2026 tarihinde saat 12:00 civarında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmiş bulunmaktayız. Mevcut tıbbi bulgular, hasta beyanları ve dosyada yer alan sağlık raporları birlikte değerlendirildiğinde; hastanın omurgasında birden fazla kırık, kafa bölgesinde kırıklar, yüz ve kafa bölgesinde çok sayıda dikiş ile iç kanama bulgularının bulunduğu, dolayısıyla hayati risk taşıyan ciddi yaralanmalarının mevcut olduğu açıktır.

Nitekim, durumu giderek kötüleşen Diyar Koç Mardin’den Diyarbakır’a sevk edildi. Ancak Diyarbakır Kapalı Cezaevi yönetimi "sağlık durumunun riskli olduğu" gerekçesiyle yaralı genci cezaevine almayarak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmasının önünü açmıştı.

Kapsamlı tedavi gereği

Diyarbakır’da "beyin kanaması riski" teşhisiyle gözlem altında tutulduğu sürede sağlık durumunun ciddiyetini sürdürmesi nedeniyle Koç’un “daha kapsamlı tedavi” gerekçesiyle uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Diyar Koç'un suçu ne? Yandaş medyada Diyar Koç'un Nusaybin'de "Bayrak İndirme" vakasının faili olduğuna ilişkin doğrulanmayan haberler yaygın olarak dolaştırılsa da, kendisine resmen yöneltilmiş böyle bir suçlama yok. Koç, 20 Ocak 2026’da Nusaybin’de gerçekleştirilen bir protesto eylemi sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Koç'un doğrudan bir suçlama ile ilgili olarak değil, gösteri sırasında başka kişilerle birlikte polis tarafından alındığı bildirildi. 20 Ocak’ta Nusaybin’de neler yaşandı?

